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Nejstupidnější dotaz, odsekl Tortorella. A burcuje: Vrátíme se sem, hadry nechávám v hotelu

13. června 16:15

Tomáš Zatloukal

Znělo to od Johna Tortorelly jako garance. Taková, co kdysi pronesl Mark Messier. Ikonická záležitost - rok 1994, tehdejší kapitán newyorských Rangers slibuje vyrovnání série, slovo plní a nakonec získává po půl století pro tradiční klub Stanley Cup. Je příhodné, že kouč Vegas pronesl hlášku o tom, že se se Golden Knights vrátí na stadion Hurikánů z Caroliny po mači, který spolukomentoval právě legendární "Moose." A "Torts" stihl také pobavit i ukázat svou typickou podrážděnost po hořkých prohrách.

"Vrátíme se sem."

Tortorella zněl v Lenovo Center po kriticky důležitém pátém finále, které jeho skvadra nezvládla a padla 2:4, zdánlivě sebejistě. Aby svému tvrzení dodal na přesvědčivosti, ještě navíc podotkl lehce úsměvný dovětek. "Hadry si nechám na hotelu," odmítl zkušený trenér, šampion z roku 2004, skládat zbraně.

A také košile do kufru...

Umí být originální, zábavný.

Ale také cynický, sprostý a útočný. A někdy se pohybuje tak nějak uprostřed.

Do jakého "hrníčku" spadá památná scéna ze štace u columbuských Blue Jackets, kdy zvedl telefon jednoho z reportérů a přede všemi krátce žoviálně pohovořil s jeho matkou, je možná pro někoho diskutabilní, o následující záležitosti ale vést sáhodlouhé debaty nelze.

O co jde?

Tortorella na otázku, zcela legitimní, byť by šlo o přešlap i v případě nepříliš zdařilé a relevantní zvídavosti, ohledně možnosti pro šestou partii nahradit Cartera Harta Adinem Hillem, odsekl: "To je možná ten vůbec nejhloupější dotaz, co jsem kdy slyšel."

Hill je přitom gólman, který dovedl Zlaté rytíře k prvnímu poháru. A ve Vegas nebyl jasnou dvojkou do chvíle, než krátce před koncem základní části dorazil právě Tortorella a ukázal na svého oblíbence z časů u Letců z Philadelphie.

Na Harta, jemuž se ovšem nyní jako prvnímu brankáři v dějinách NHL "poštěstilo" nejméně čtyřikrát inkasovat ve všech prvních čtyřech finálových duelech. A stalo se tak i napopáté.

Jenže Tortorella si vždy za svými maskovanými muži stál - jednoho si vyvolil a pak mu věřil. Klidně za něj nasadil krk - vítězil díky jeho zákrokům, "umíral" po jeho chybách. Uměl takové borce ovšem i dosti přetěžovat. Trval si na nich sveřepě, tvrdošíjně, někdy až bláhově.

Na tiskové konferenci tak ukázal i svou "temnou stránku". To, jak těžce přijímá neúspěchy.

Jak nenávidí porážky, nezvládá emoce. A jak nebere zástupce médií za úctyhodné partnery. Je to jeho několikátý konflikt, pro úplnost je potřeba zmínit i pokutu ve výši 100 000 dolarů v průběhu letošního play-off za vynechání setkání s novináři.

Prý se spěchalo na odlet... Něco na tom bylo, stejně šlo o flagrantní porušení řádů.

Tentokrát Tortorella dorazil. A sice pronesl na první dobrou suverénní prohlášení o návratu do Severní Karolíny, lehce zábavnou glosu o hotelu a kufrech, zároveň ale ukázal svou nervozitu. Dobře ví, že teď jeho parta tahá za kratší konec. Že stojí čelem proti zdi. Že dost možná bude mít jeho štace jepičí život.

V Nevadě se může už v noci na pondělí předávat hokejový grál. Ovšem ne jemu.

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