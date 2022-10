Nejstarší chasníci? V Pittsburghu! Na opačném pólu Buffalo

Občas se termín veteráni nadužívá. V tomto článku ale nejde jinak, než se tomuto slovu věnovat v pravém slova smyslu. Kolegové za velkou louží totiž sestavili žebříček, jenž řadí týmy dle průměrného věku. Na vrcholu stojí Penguins.

A není se čemu divit, celek z Pittsburghu už je několikátým rokem odepisován právě kvůli věku. Jsou moc staří, letos už to play off fakt nebude, zní mezi fanoušky. Crosbyho parta to však vždy nějak dokáže. Podobně nehezké vyhlídky fanoušci v lize předpovídají i letos.

Průměrný věk v celé lize je dle CapFriendly přibližně 27,5 let. Tedy asi takový ideální průměr, stále převládá zkušenost a nejlepší hokejová léta.

Ale zpět k vrcholu tabulky. Penguins jsou momentálně na průměrné hodnotě 30,24 let. Ale pozor, druhý tým má pouze o čtyři setiny menší hodnotu. Řeč je o Washingtonu, jehož obecná veřejnost také řadí mezi týmy, které mají víceméně poslední šanci uspět.

Společný jmenovatel? Zkušené legendy, kterých se týmy nezbaví a které své kariéry dohrají tam, kde ji začaly. A také jsou to jediné dva týmy, jejichž věkový průměr překračuje třicítku.

Do první pětky se ještě vměstnaly týmy, které se motají kolem 29 let. Doplňující trojice je Tampa Bay (29,1), Toronto (29) a Calgary (28,9). Není náhodou, že jde o celky, které patří mezi favority na Stanley Cup.

A jak to vypadá na druhém pólu tabulky? Přesně tak, jak bychom předpokládali. Jsou tam týmy, které jsou uprostřed přestavby, a tak je jejich tým plný mladíků. Ať už je to Buffalo, vůbec nejmladší tým ligy, Ottawa, Arizona či Columbus.

Zajímavým zjevením jsou v top 10 nejmladších týmů ligy Rangers. A to proto, že na rozdíl od ostatních neplánují prostředek či spodek tabulky, ale přesný opak. Touží po úspěchu, a to hned.

