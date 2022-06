Nejrychlejší bruslař a nejtvrdší střela. Těmto statistikám vládnou Češi!

Letošní ročník NHL již skončil a známe vítěze Stanleyova poháru. Slavnou trofej zvedli nad hlavu hokejisté Colorada, kde se na úspěchu podílel i Pavel Francouz. Martin Nečas a Radko Gudas se dočkali alespoň dílčích úspěchů, jelikož v zámořské soutěži ovládli zajímavé statistiky, které se měřily v průběhu základní části.

V nejslavnější hokejové lize světa už se upínají zraky analytiků k nejrůznějším statistikám. NHL nedávno oznámila, kdo byl nejrychlejším bruslařem v základní části či kdo měl nejtvrdší střelu.

Možná by mnozí čekali, že v čele soutěže o největšího rychlíka bude fenomén současné doby Connor McDavid, ale není tomu tak. Ani další želízka v ohni, MacKinnon nebo Barzal, statistiku neovládla. Nejspíš by se dalo odhadnout, že se výborně umístí vítěz soutěže o nejrychlejšího hokejistu z letošního All Stars Jordan Kyrou, ten se však se svými výkony v sezoně nevešel ani do první desítky.

Největší naměřenou rychlost vyvinul v zápase Martin Nečas, který díky svému perfektnímu zrychlení dosáhl bezmála 40 km/h! Třiadvacetiletý útočník svou výhodu rychlosti na ledě dokázal již kolikrát využít. Na kontě má i krásné góly, kde nabral kotouč v obranném pásmu, rychle objel branku a skóroval k odkryté tyči.

Za českým hráčem se umístil Alex Formenton z Ottawy, bronzový stupínek pak obsadil Connor McDavid.

Další statistika, další prvenství českého hokejisty! Tentokrát se jednalo o nejtvrdší střelu. Zde se do čela vyšvihl Radko Gudas z Floridy, jehož projektil letěl rychlostí 163 km/h. Ukázal tak, že kromě tvrdých hitů dokáže rozdávat i velmi rychlé střely.

Velké uznání pak patří obránci Ryanu Pulockovi, který se do elitní desítky dostal hned třikrát. Se svými pokusy obsadil pozice číslo dva, čtyři a šest. Tabulka deseti nejrychlejších střeleckých pokusů čítá pouze dvě střely útočníků. A ani jedním z nich není Ovečkin, který je svou nepříjemnou ránou známý. Celkovou třetí pozici si odnáší Tage Thompson z Buffala, na chvostu desítky je pak Patrik Laine, který válí v útoku Columbusu.

