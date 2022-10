Nejradši budu vzpomínat na Pilsnery, směje se Johansen. Ocenil ovace pro Hertla a Šimka

Dva zápasy, dvě výhry, spousta zážitků. Hráči Nashvillu můžou být s letošní edicí Global Series, která vrátila nejlepší světový hokej do Prahy, nadmíru spokojení. To potvrzují také slova elitního centra Predators Ryana Johansena, který vyzdvihl mimo jiné práci nových posil, organizaci NHL i české pivo a fanoušky.

Ryan Johansen útočník, 30 let NHL 2022-2023 Z 2 G 0 A 1 B 1

Ryane, zasloužil jste se o první gól týmu, když jste předvedl parádní kličku a připravil dorážku pro Nina Niederreitera. Mohl byste nám přiblížit celou situaci?

Nino odvedl skvělou práci, když zavezl puk do pásma a stáhl k sobě obránce, já jsem jenom dojížděl do hry. Přede mnou stál nějaký velký hráč (Jaycob Megna, se 198 cm nejvyšší hráč Sharks, pozn. red.), takže jsem neměl moc možností co udělat. Bylo to takové zpanikaření na poslední chvíli, ale povedlo se mi se přes soupeře dostat. Nino si pak hezky sjel k brance a zakončil.

Nino má tím pádem na kontě už tři góly ve dvou zápasech, co říkáte na takový začátek v novém týmu?

Je to neskutečné, mám za něj hroznou radost. Známe se už od juniorky, je to můj velmi dobrý kamarád, takže jsem na něj opravdu hrdý. Hlavně jsem rád, že se mu daří v novém týmu a že ukazuje, že bude pro nás velkým přínosem.

Zdá se, že se obecně novým posilám povedlo zapadnout do týmu. Nino vstřelil tři góly, Ryan McDonagh předvedl několik bloků střel soupeře, Kevin Lankinen při svém debutu vychytal výhru…

Přesně tak, všichni kluci v létě makali, přišli k nám namotivovaní a odhodlaní a skvěle zapadli do party. My zkušenější, co už v Nashvillu nějakou dobu hrajeme, máme za úkol jim v tom pomoct, dodat jim důvěru a sebevědomí a postarat se, že zůstanou odhodlaní a že se v týmu cítí komfortně. Mně osobně přijde, že kluci na ledě odvádějí maximum a makají naplno a výsledkem toho jsou dvě výhry.

Jak hodně potěší začít sezonu dvěma výhrami?

Rozhodně to dodá sebevědomí. Samozřejmě je před námi ještě spousta práce, zbývá nám odehrát osmdesát zápasů, ale rozhodně na sebe můžeme být hrdí. Když budeme dál dělat na ledě ty správné věci, můžeme být úspěšní a dělat soupeřům spoustu problémů.

Když se oprostíme od výsledků, jak zatím vnímáte vaši hru jako týmu?

Mám z ní skvělý pocit. Vždycky potřebujete tu tvrdou práci, ta musí být na prvním místě – vyhrávat souboje o puk, dělat správná a chytrá rozhodnutí, z toho pak vychází i kreativita. Tyhle dva zápasy jsme zkrátka jen šli makat, je to opravdu takhle jednoduché. A díky tomu pak přišlo to dobré.

O kolik příjemnější je ten dlouhý let zpátky domů, když si odvážíte čtyři body?

Určitě si ho užijeme mnohem víc. (úsměv) Odvedli jsme tu spoustu práce, abychom se nakopli a namotivovali se na novou sezonu. Musím ocenit Sharks, makali extrémně tvrdě, mají v týmu spoustu mladých talentů, i starší šikovné hráče. Celkově to byly dva zábavné zápasy a jsem moc rád, že jsem mohl být jejich součástí.

Na co budete z Global Series nejradši vzpomínat?

Mimo led, no, na Pilsnery v Praze. (smích) Na ledě pak na Bern a na to, jaké reakce vyvolali Roman Josi a Nino. Ale i tady v Praze, ačkoliv nehrajeme za stejný tým, tak sledovat ovace, jaké tu dostali Tomáš Hertl a Radim Šimek, to bylo úžasné. Celkově ale budu vzpomínat na celé Global Series. NHL odvedla skvělou práci, každý den jsme dělali něco zajímavého.

Share on Google+