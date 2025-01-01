NHL.cz na Facebooku

NHL

Nejproduktivnější bek, co byl letos k mání. Výsledek? Bere za vděk zkouškou

17. září 18:00

Tomáš Zatloukal

Vypršela mu roční smlouva na 2,75 milionu dolarů. Čekalo se, že za obdobné či větší peníze podepíše novou. Vždyť Matt Grzelcyk nastřádal za pittsburské Penguins 40 bodů, nejvíc ze zadáků, co letos šli na trh. Jenže podpis nepřicházel. Američan vyčkával a vybíral, éterem zněly různé tipy, kam by zaručeně pasoval. Je půlka září a on nakonec přijímá pouhopouhou pozvánku do předsezonního kempu chicagských Blackhawks.

 Grzelcyk nejlepším volným bekem na trhu. Kam zamíří?

Takhle jsme o rodákovi z massachusettského Charlestonu, co roky hrával za klub svého dětství, tedy bostonské Medvědy, psali v půlce srpna.

Byly s ním spojovány kluby jako Toronto Maple Leafs či San Jose Sharks.

Nedopadlo nic.

A tak přichází try-out ve Windy City. Černí jestřábi mají peněz dost, zato trpí nedostatkem zkušených obránců. Vždyť jediným třicátníkem je Connor Murphy.

Grzelcyk může být druhým, v lednu oslavila bývalá hvězda univerzitního hokeje jednatřicetiny.

Prostředky na něj jsou, Chicago má pod stropem téměř 19 milionů dolarů. Těžko ale předpokládat, že se Grzelcyk případně dočká obdobných podmínek, jaké měl v Pittsburghu.

Po zkouškách zpravidla nepřicházejí milionové kontrakty.

Proč zadák, co nastřádal v minulé sezoně 40 bodů je stále bez smlouvy?

Seběhlo se vícero faktorů.

 Zaprvé nezapadá do letošního trendu – vzpomeňte si třeba na draft, vybírali se výlučně urostlí obránci. Grzelcyk měří 178 centimetrů a navíc nevyhledává hru do těla. Jeho defenzivní kvality tím tak trpí.

Zadruhé v minulém ročníku sice 40krát bodoval, ale jen jednou skóroval. Navíc měl na produktivitu spoustu prostoru – hrával přes 20 minut za večer, touto optikou nejsou čtyři desítky punktů zase tak omračující.

A zatřetí? Nevyplatila se mu vyčkávací taktika, nekonečné vybírání.

Loni kývl Penguins hned první den, kdy se otevíral trh. Teď nejspíš doufal, že podepíše za více než tři miliony dolarů a na déle než sezonu, jak mu kdekdo věštil.

Nestalo se, trh neodhadl ani on, ani vícero expertů. A tak ho čeká boj o budoucnost u Blackhawks.

