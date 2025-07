Nejpalčivější ztráta Panterů? Obranná linie Mamutů ponese punc šampionů

Všechna velká jména udržela, přesto bude Florida v nové sezoně postrádat borce, co ve finále nastřádal pět asistencí! Machra, kterého si díky báječným výkonům během rozhodující série všimla i velká česká média. Ano, řeč je o Nateu Schmidtovi, americkému bekovi, na kterého, podobně jako na Vítka Vaněčka nezbyly peníze. A tak se s českým gólmanem potřetí sejdou na stejné adrese. Tentokrát na té utažské.

Že bude Floridě citelně chybět plejer, kterému platila pouhých 800 tisíc dolarů?

Nepochybně.

Schmidt totiž není obyčejný dělník ledu. Vždyť ještě předloni brával téměř šest milionů ročně, Cats kývl na, v kontextu předchozí smlouvy, směšnou gáži jen kvůli kombinaci několika faktorů.

Po vyplacení z kontraktu od Winnipeg Jets věděl, že se potřebuje ukázat.

A kde jinde to zkusit než u obhájců Stanley Cupu, kteří měli ambici hokejový grál opět pozvednout? Navíc když jim ze střídačky šéfoval jemu dobře známý kouč Paul Maurice? K tomu si připočtěte slunce a nulové daně...

Schmidt tak vzal "almužnu" a s klidným srdcem to může považovat za jedno z nejlepších rozhodnutí v životě. Vše vyšlo dokonale - povedlo se mu po třicítce restartovat kariéru a zvednout svou cenu, k tomu získal stříbrný pohár.

Tím jeho floridská mise skončila, Panteři si ho, ve světle balíků pro Sama Reinharta, Aarona Ekblada a Brada Marchanda, nemohli udržet…

Teď má v kapse tříletý pakt na 10,5 milionu dolarů.

Od Mamutů, stejným směrem se stěhuje i Vaněček. Ti dva si spolu zahrají za třetí klub - v NHL začínali u washingtonských Capitals.

"Jsem za něj šťastný. A moc. Vracím se ve vzpomínkách ke konverzacím, co jsme spolu vedli loni v létě. Bavili jsme se o tom, co od štace u nás očekává. Už mu není třiadvacet... chtěl se vrátit na svou někdejší úroveň, zase hrát svůj hokej. O tom to bylo," povídal Maurice po zisku Stanley Cupu.

A pokračoval: "Cítil, že je mnohem lepší hráč, než v posledních letech ukazoval. A bral za to plnou zodpovědnost, vinil jen sám sebe. Věřil, že na to ještě má."

Měl. Už základní část mu poměrně vyšla, A play-off? Nastřádal 12 bodů!

"Tenhle tým je ohromně nesobecký. Dává vám šanci se ukázat, vyniknout," považoval si Schmidt. O své floridské štaci mluvil jen v superlativech. Aby ne.

Bude u Cats chybět. Nejen Mauricovi.

Kdo Schmidta na Floridě zastoupí? Jeff Petry. Těžko ho považovat za plnohodnotnou náhradu, ale platový strop je neúprosný nástroj. Žádá si oběti. Na Tomáše Noska se peníze, byť absolutní minimum, našly. Na Vaněčka se Schmidtem už ne...

