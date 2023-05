Nejmladší z klanu Hughesů si odbude premiéru ve vyřazovacích bojích!

Ďáblové se budou po dvou výprascích od Hurikánů opět snažit otočit sérii stejně jako proti New Yorku. Devils trápí kromě špatného vývoje série i ztráta Ryana Gravese, kterého nahradí mladý Luke Hughes, pro nějž to bude premiéra ve vyřazovacích bojích.

Ďáblové začali druhé kolo podobně jako to první akorát s tím rozdílem, že neprohráli dva zápasy před domácím publikem, ale na ledě Caroliny, kterou nezastavila ani rozsáhlá marodka. New Jersey se do toho všeho zranil Ryan Graves, který byl součástí druhého obraného páru. Zaskočit má bratr centra první formace Devils Luke Hughes!

Oba bratři už si v základní části v jednom dresu zahráli a nyní je čeká další velká premiéra. Pro Luka Hughese to bude křest ohněm, jelikož hned ve svém prvním zápase play-off bude muset zabránit soupeři získat postupový mečbol, což by pro Ďábly bylo velmi kritické.

Sám Luke Hughes se na svoji premiéru velmi těší.

„Je to vzrušující,“ řekl Hughes po sobotním tréninku s týmem. „Myslím, že budu v pohodě. V zápasech nervózní nebývám. Jsem spíše nervóznější při sledování zápasu na tribuně, ale na ledě je to dobré. Jsem velmi vzrušený a rozhodně připravený hrát.“

„Musím hrát svou hru, mít rychlý přechod do pásma a dobře přihrávat. To jsou věci, se kterými mohu týmu pomoci,“ řekl Hughes. „Chci se soustředit jen na svou hru, hrát rychle, vracet se, pomáhat při přečísleních a plnit si svou práci v útočném pásmu.“

Zařazení svého bratra do sestavy kvituje i Jack.

„Potřebujeme kluky, kteří dokáží dostat puk z naší obranné třetiny či opačně,“ řekl Jack. „To je to, co nám v prvních dvou zápasech trochu chybělo a Luke je kluk, který dokáže dostat puk do pásma a ven. Jsme rychlý tým a potřebujeme kluky, kteří nám přesně přihrají puk. Naše obrana v tom celý rok odváděla dobrou práci.“

Uvidíme tedy, jak dopadne možná jeden ze zlomových zápasů série. Ďáblové každopádně potřebovali nový impuls, aby opět začali hrát svoji hru. Oslabená Carolina je totiž dvakrát řádně zaskočila.

