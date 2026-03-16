Nejmladší v dějinách! Šutér se slovenskou krví skóroval i popáté, obral Mogilného

3. května 16:30Tomáš Zatloukal
Zase mu to v play-off pálí! Logan Stankoven je možná hráč malý vzrůstem, ostatně na kluzištích NHL byste momentálně hledali znatelně drobnějšího borce marně, zato velký výkony. Do klíčové fáze sezony opět vletěl s elánem a nasadil vskutku historické tempo. Nejenže díky šesti trefám vládne tabulce kanonýrů, zároveň se trefil v každém ze svých pěti startů. Mimořádný počin! Nikdo mladší to před ním nesvedl - Stankoven sesadil Alexe Mogilného.
Mogilnyj, to byl svého času snad vůbec nejnebezpečnější kanonýr hokejové planety.
V sezoně 1992/93 se zastavil na úchvatné bilanci 76 gólů v 77 zápasech, tehdy ještě oblékal dres Buffala. Z té doby pochází také zmíněný počin ruského průkopníka, který prchl ze Sovětského svazu za svým snem do NHL.
Trefil se v každém vystoupení při hladkém postupu přes bostonské Bruins, poté se ještě prosadil na úvod série s Montreal Canadiens. Bylo mu tehdy čtyřiadvacet.
A ještě než přijde řeč na Stankovena, jehož předci kdysi za velkou louži emigrovali z podhorské vesničky Liptovské Revúce a jehož bratranec Matej je mládežnickým reprezentantem Slovenska, jedna drobná pobídka.
????1/7 Představte si, že dnes v jednom týmu spojíte Connora McDavida a Nathana MacKinnona. V roce 1995 udělali @Canucks něco podobného. Přivedli Alexandera Mogilného k Pavlu Buremu. Hokejový svět se zastavil. Tohle je příběh dua, které mělo změnit hokej. #NHLhistorik pic.twitter.com/LRTfu6SISr
— Radek Černý (@JoeMaverick73) May 1, 2026
Pokud chcete vědět víc o časech Mogilného ve Vancouveru, kam odešel právě od Šavlí, tohle vlákno je přesně pro vás. U Canucks spojil síly s Pavlem Burem, dalším kosmicky rychlým forvardem....
Bruslení, to je ostatně doména i Stankovena.
Těží z vynikajícího pohybu a také skvělé souhry s Jacksonem Blakem a Tylorem Hallem. Na parťáky je zvyklý, rozumí si a v pravý čas teď sklízí ovoce...
"Přijde mi, že jsem měl celou sezonu spoustu šancí, kluci mi vytvořili mraky dobrých příležitostí. Jenže já jsem trefoval tyčky, vytáhli se proti mě brankáři... Zlomilo se to po olympiádě." po výhře 3:0 na Letci z Philadelphie. Postaral se o ni dvěma góly.
Stankoven na sportovním svátku chyběl, nicméně využil pauzu k odpočinku. Srovnal si hlavu. A evidentně mířidla.
"Otočilo se to a puky začaly končit v bráně... Jako hráč se snažím neustále posouvat, učím se, z jakých pozic pálit, " dodal borec, kterého si GM Eric Tulsky loni vyhlédl u dallaských Stars jako součást protihodnoty za Mikka Rantanena.
A těžko může litovat.