Nejmladší Hughes stále nemá kontrakt, má jiné představy než organizace Devils

31. srpna 13:06Jakub Ťoupek
New Jersey má do začátku sezóny jediný cíl, podepsat Lukea Hughese. Generální manažer Devils Tom Fitzgerald řekl, že to byla jeho priorita číslo jedna už před téměř dvěma měsíci. Skutečnost, že se to dosud nepodařilo, některé ale lehce znepokojuje. Hlavním bodem sporu se zdá být délka smlouvy.
Hlavní překážkou je podle NJ.com to, že tábor hráče chce pětiletou smlouvu, aby se Lukeova smlouva vyrovnala smlouvě jeho bratra Jacka Hughese. To by pravděpodobně znamenalo, že by se oba bratři před sezonou 2030-31 stali neomezenými volnými hráči a měli volné ruce ve výběru následného týmu.
Devils se ale chtějí této variantě vyhnout. Ta by totiž znamenala jediné. Znovu setkání všech 3 bratří v jednom týmu, tím může být i New Jersey, ale patří to mezi méně pravděpodobné varianty. Pokud totiž smlouvy Jacka i Lukea vyprší v roce 2030, rapidně to sníží šance na podepsání Quinna dlouhodobou smlouvou. Ten by tak zůstal mimo hru a ocitl by se v podobné situaci, v jaké je nyní.
Devils naopak chtějí, aby Luke Hughes podepsal buď tříletou přechodnou smlouvu, nebo velké osmileté prodloužení. K tomu ale nemusí být pro mladého zadáka místo pod platovým stropem. Ďáblové mají něco málo přes 6 milionů k dispozici, zda by to ale stačilo na velkou osmiletou smlouvu je stále otázkou.
Luke Hughes má na svém kontě v NHL 17 gólů a 76 asistencí, celkem tak 93 bodů v 155 zápasech za Devils. Za dvě celé sezóny v klubu strávil na ledě v průměru něco málo přes 21 minut. Nyní se očekává, že se stane ústřední postavou organizace a bude následovat stopy svého bratra.
Zatím se Fitzgerald a Hughesovi zástupci nedokázali dohodnout na smlouvě, o které mnozí předpokládali, že bude uzavřena před začátkem sezony 25–26. Do zahájení sezony 9. října zbývá něco málo přes měsíc, takže Fitzgerald má ještě čas se dohodnout.
Luke tak zůstává omezeným volným hráčem a nic nenasvědčuje tomu, že by uvažoval o odchodu z Devils, alespoň ne do roku 2030.
Dokonce se šuškalo, že se Devils rozloučí s obráncem Dougie Hamiltonem prostřednictvím výměny, aby uvolnili místo pod platovým stropem pro podpis smlouvy s Lukem, a aby mu poskytli pevné místo jako nejlepšímu obránci týmu. Je však nepravděpodobné, že by k tomu došlo před začátkem nadcházející sezóny.
„Budeme prostě pokračovat v rozhovorech a předkládat si navzájem nápady, nakonec to všechno dobře dopadne. Doufáme, že se nám to podaří rychle a obě strany na tom tvrdě pracují, to je jisté,“ dodal generální manažer Tom Fitzgerald.
