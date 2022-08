Nejlepší z Hughesů? Luke už bráchy strčil do kapsy na dvou prestižních scénách

NHL se v nejbližších letech dočká dalšího bratrského tria, to až doplní Quinna s Jackem, dvě vyrůstající opory Vancouveru a New Jersey, Luke. Osmnáctiletý Američan, jehož si zamluvili Ďáblové coby celkovou čtyřku loňského draftu. V čem má nad svými sourozenci navrch? Krom toho, že oba přerostl, si lépe vede v roli střelce na mezinárodním ledě. A je jedno, jestli se bavíme o světovém šampionátu juniorů, nebo seniorském MS.

"Kde ten kluk má výkonnostní strop?"

Výstižné otázky najdete na zámořských webech, když se začnete zajímat o Hughese, produktivního zadáka s levým držením hole, který dozrává pro Devils na michiganské univerzitě.

"Luke je výborným hokejistou, vždycky jím byl. A má před sebou parádní kariéru, v budoucnu spolu budeme soupeřit v NHL," říká o něm Thomas Bordeleau, spoluhráč z amerického výběru do 20 let.

Ne že by Hughes do NHL nemohl naskočit už teď coby teenager, na různých prestižních akcích opakovaně předvedl, že má ohromný potenciál a že je na profesionální hokej nejspíš už připravený.

Síla, rychlost, technika, nechybí mu nic. Jen prozatím dá přednost vysokoškolské NCAA.

Čas 0:14: Luke se stává prvním Hughesem, co skóroval na juniorském mistrovství:

Na "dvacítkách" byl nepřehlédnutelný, byť se musel smířit s hořkým vyřazením od českých hokejových "lvíčat". Hrával přes 22 minut za večer (nejvíc ze všech), blýskl se šesti body. Včetně gólu, díky němuž může Quinna s Jackem popichovat.

Ti na na MS juniorů nikdy neskórovali. A ni už neskórují.

Prosadit se ještě mohou na seniorském šampionátu, při dosavadních účastech nicméně vyšli oba střelecky naprázdno. To Luke v květnu skóroval proti Rakousku, svou ranou ukončil prodloužení a odvrátil hrozící blamáž.

Mimochodem, na mistrovství byl pátým nejmladším hráčem.

Hughesův suverénně proměněný brejk i bujarou oslavu najdete v čase 2:32:

"Bráchové ze mě mají radost, já jsem rád za jejich podporu. Národní dres nosím pokaždé s hrdostí," prohodil Luke o tom, jak mu sourozenci přejí střelecké úspěchy na mezinárodní scéně.

S Jackem se jednou sejde v New Jersey, měli by být základními kameny kádru, v němž se bude chtít prosadit třeba i slovenský talent Šimon Nemec, další náramně nadaný bek. Hůl leží napravo, klidně by časem mohl s Hughesem tvořit pár.

To je ovšem zatím hudba budoucnosti, byť se fanouškům populárního klubu z východního pobřeží USA už teď poslouchá tuze příjemně.

