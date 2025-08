Nejlepší volný hráč stále volný. Čeká na pravou nabídku a nechce vypadat, že skočí po všem

Jack Roslovic je měsíc po otevření trhu s volnými hráči stále bez angažmá, ale rozhodně to není proto, že by o něj nebyl zájem. Právě naopak. Podle Elliottea Friedmana z Sportsnet se o amerického útočníka zajímá hned pět až šest klubů, včetně Toronto Maple Leafs. Roslovic si však dává na čas a podle všeho pečlivě zvažuje všechny nabídky na stole.

Osmadvacetiletý křídelník má za sebou sezonu, ve které v dresu Caroliny vyrovnal své kariérní maximum a dal 22 gólů. Za pouhých 2,8 milionu dolarů se stal jedním z nejvýhodnějších podpisů loňského léta. Ale zároveň je potřeba dodat, že jeho výkony jsou dlouhodobě nestabilní. Zatímco první polovinu sezony začal výborně, v té druhé přidal jen pět branek a znovu potvrdil, že jeho forma bývá dost kolísavá.

A možná právě proto zatím nepadlo definitivní rozhodnutí. Friedman tvrdí, že někteří hráči momentálně vyčkávají, protože se obávají, že uzavřou kontrakt, který bude už za pár týdnů vypadat, že panikařili a vypadali, že skočí po všem. Roslovic do téhle kategorie evidentně zapadá. Je to nejproduktivnější volný hráč, který zůstal na trhu, a ví, že si může dovolit chvíli čekat. Zájem klubů o jeho služby to potvrzuje.

Roslovic má odehráno přes 500 zápasů v NHL, během kterých nasbíral 260 bodů v barvách Winnipegu, Columbusu, Rangers a Caroliny. Dvakrát překonal dvacetigólovou hranici a má před sebou ještě pár solidních let. Server ProHockeyRumors ho před začátkem července zařadil na 20. místo mezi všemi volnými hráči a odhadoval, že by mohl dostat tříletý kontrakt v hodnotě 10,5 milionu dolarů. Tenhle scénář je teď už méně pravděpodobný, ale Friedmanova slova naznačují, že Roslovic by si mohl brzy vybrat nového zaměstnavatele.

Jde tak o klasický případ trpělivosti. Hráč ví, že má něco v ruce, a kluby vědí, že pokud chtějí přivést zkušeného a stále produktivního útočníka, musí si trochu připlatit. Roslovic možná není hvězda první lajny, ale jako poctivý křídelník na třetí formaci může být přesně tím typem hráče, který vám vyhraje těsné zápasy. Otázkou je, kdo cukne jako první.

