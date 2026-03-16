Nejlepší věc v mém životě, vzpomíná Johansen na trejd do Nashvillu. Teď se loučí

20. března 12:00

David Zlomek

Hokejový svět se loučí s jedním z nejvýraznějších playmakerů posledního desetiletí. Ryan Johansen, dlouholetá opora a miláček fanoušků v Nashvillu, ve svých 33 letech oficiálně oznámil odchod do hokejového důchodu.

Třiatřicetiletý centr uzavírá svou kariéru po 13 sezonách v NHL, během kterých odehrál celkem 905 zápasů a nasbíral 578 bodů (202 gólů a 376 asistencí). Své loučení oznámil v rozhovoru pro oficiální podcast Predators, kde neskrýval, že právě Nashville pro něj zůstává osudovým místem. „Byla to ta nejlepší věc, která se mi kdy v životě stala – nechat se vyměnit do Nashvillu,“ prohlásil Johansen s odkazem na trejd z roku 2016. „Nashville je místo, kde chci být, kde chceme vychovávat naši rodinu. Miluju na tom městě úplně všechno.“

Johansenova cesta začala v roce 2010, kdy si ho jako čtyřku draftu vybral Columbus, ale vrchol zažil právě v „Music City“. Byl klíčovým motorem jízdy Predátorů do finále Stanley Cupu v roce 2017, kterou mu sice v závěru zhatilo vážné zranění nohy, ale fanoušci nikdy nezapomenou, jak i po operaci přišel do haly pozdravit tým. „Řekl jsem kustodům: ‚Je mi jedno, na čem mě tam dotlačíte, já na ten zápas jdu,‘“ vzpomínal na slavné mávání ručníkem z tribuny, zatímco byl ještě pod vlivem léků po zákroku. Přestože v dresu Nashvillu nasbíral 362 bodů v 533 zápasech, což ho řadí na šesté místo historické produktivity klubu, jeho závěr v lize byl hořkosladký.

Po nevýrazném angažmá v Coloradu a trejdu do Philadelphie, kde kvůli porušení smlouvy a zdravotním sporům nikdy neodehrál ani minutu, se Johansen rozhodl, že zdraví a rodina mají přednost.

V osobním životě se mu totiž otevřela úplně nová kapitola, loni v prosinci se mu narodil syn. „Každý den je to čím dál víc speciální. Chtěl jsem, aby u toho můj syn byl, až se budu loučit,“ vysvětlil Johansen, proč s oficiálním oznámením čekal až do března. Nyní se chystá na velkolepý ceremoniál, který mu Predators uspořádají v sobotu 28. března před zápasem proti Montrealu.

Johansen ale z hokejového radaru úplně nezmizí, jen brusle vymění za golfové hole v rámci speciální túry pro profesionální sportovce v důchodu. „Jsem superfanoušek Preds na celý život. Když někdo zmíní Predators, vždycky se chlubím a jsem nadšený, že o tom můžu mluvit,“ uzavřel muž, který se do srdcí fanoušků zapsal nejen svými geniálními pasy.

