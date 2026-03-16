Nejlepší šutér v NHL? Na padesátku dosáhl i bez gólů do prázdné, ale Raketu nedostane

18. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Rok od roku sází víc gólů. A když přijde řeč na to, kdo v této sezoně NHL nejvíckrát vyzrál na gólmany, správná odpověď je právě on. Malý velký kanonýr Cole Caufield. Hned 51krát překonal některého z maskovaných mužů, kraloval i v dalších disciplínách, jako třeba v počtu tref při hře pět na pět (33), vítězných brankách (12) nebo zásazích v prodloužení (5). Trofej Maurice Richarda ovšem míří poprvé od časů Milana Hejduka do kabiny coloradských Lavin.
Caufieldovy výkony?
Úctyhodné, vždyť Montreal Canadiens mají padesátigólového střelce poprvé od roku 1990, kdy řádil Stephane Richer. Snad jen čtverácký Fanclub gólů do prázdné klece skřípal zuby.
Proč? Caufield na dosažení magické hranice nepotřeboval jedinou ránu do opuštěné sítě.
V tomto miléniu jako teprve čtvrtý plejer (!), navázal na Alexe Ovečkina s Danym Heatleym (05/06) a Leona Draisaitla (dvakrát - 18/19 a 22/23).
To MacKinnon byl ve svébytném kumštu lídrem celé ligy s osmi kousky, zastínil i Ovečkina (7), který drží historický rekord. Mimochodem, sedmkrát se radoval i Nikita Kučerov.
Ptáte se, jak by vypadal závod o Maurice "Rocket" Richard Trophy, kdyby se takové góly, pro někoho méněcenné a jinými sarkasticky obdivované, nepočítaly?
1. Cole Caufiled - 51
T2. Nathan MacKinnon - 45
T2. Jason Robertson - 45
4. Wyatt Johnston - 44
5. Connor McDavid - 42
Na Caufieldovi jsou ovšem více než "imunita vůči trefám do prázdné" zajímavá jiná čísla. Ohromí třeba fakt, že od ledna nemá v NHL konkurenci, když za 41 mačů nasázel 32 gólů.
Ohromující!
Stejně tak pětadvacetiletý Američan zaujme vytříbeným střeleckým instinktem. Na to, aby dosáhl na richardovskou padesátku nepotřeboval pálit jako o život. Stačilo mu 258 střel. Pálil s takřka dvacetiprocentní úspěšností!
Brankáře trápil hlavně přesně mířenými ranami zápěstím. Ne klasickým tahákem, ale krátkým, svižným "snap shotem." Prakticky nulová příprava, dokonalé umístění...
S 27 snap shoty byl v NHL nejlepší, vyrovnal se mu jen Wyatt Johnston.
I v tomto způsobu zakončení je patrné, že Caufieldovy byly tuze užitečné rady od montrealského kouče a kdysi skvostného útočníka Martina St. Louise. Umí vytrestat soupeře za drobné skulinky v defenzívě, počíná si mimořádně mazaně.
A to ještě bude herně dozrávat, ve svém věku má nejspíš hvězda Habs teprve ty nejlepší sezony před sebou.