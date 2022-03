Nejlepší střelec roku 2022? Pasta! V Bostonu rozhoduje mače a vyrovnává legendy

Platilo to na konci ledna a platí to i teď, nejvíc gólů letos v NHL nasázel David Pastrňák! Od silvestrovské půlnoci skóroval už 23krát, druhý Švéd Gabriel Landeskog ztrácí na českou superstar dva přesné zásahy, nikdo další se přes "dvacku" nepřehoupl. Pasta procitl po návštěvě příbuzných a především pak po přeřazení do druhé lajny k Tayloru Hallovi s Erikem Haulou. Od té doby je nezastavitelný, ostatně s 58 body už vládne produktivitě Bruins.

Osm tref za 26 zápasů?

To byl v Pastrňákově podání tuze studený start do sezony. Jenže na období, kdy byla forma havířovského rodáka na bodu mrazu, si už teď nikdo nevzpomene Proč taky, daleko příhodnější je zdůraznit mimořádné současné výkony čísla 88.

Pastrňák se v pátečním mači proti Vegas blýskl dvěma trefami, ta první byla jeho jubilejní třicátou v sezoně. Cenněnou metu pokořil předloňský vítěz Richardovy trofeje popáté v kariéře, což stojí za pozornost nejen v kontextu tuzemské hokejové historie.

Vždyť je to výjimečný zápis i do bostonské kroniky, Pastrňák s pěti třicetigólovými sezonami vyrovnal Bobbyho Orra (dělí se spolu o čtvrté místo) a po Camu Neelym se stal druhým Medvědem, co pětkrát zdolal třicítku před 26. narozeninami.

Legendární zadák, nejspíš ten nejlepší, jehož brusle se kdy dotkly ledu, a slavný šutér. Exkluzivní společnost, viďte?

Sluší se dodat, že klubový rekord v počtu sezon s alespoň 30 brankami drží s osmi Rick Middleton a Phil Esposito,

Pastrňák má momentálně skutečně báječnou fazonu, ze posledních 28 startů nastřádal 36 bodů (23+13), včetně šesti vítězných gólů (v roce 2022 jich nikdo nedal víc), naposledy navrch pomohl Bruins k bonusovému bodu rozhodujícím nájezdem.

To když si vychutnal Elvise Merzlikinse v kleci Modrokabátníků z Columbusu. Ta partie musela našince bavit, necelé dvě sekundy před třetí sirénou se vytáhl Jakub Voráček, když vyrovnal na 4:4. Silný okamžik, který jen umocnila upřímná radost parťáků z "Vorase".

Pastrňák je opět tím bostonským trumfovým esem, jakým býval v posledních letech. Vyniká – jak se na velkého hráče sluší a patří – v klíčové fázi sezony. Mančaft táhne do play-off, v uplynulých osmi duelech se připomněl tuctem bodů (7+5).

A k tomu nahání klubové ikony, ostatně NBC Sports píše, že pětadvacetiletý kanonýr je na nejlepší cestě k tomu, aby časem vystřídal na prvním fleku Middletona s Espositem. Jak to vidíte vy, povede se mu to? Našlápnuto má opravdu parádně.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+