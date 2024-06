Nejlepší střelec extraligy se upsal Detroitu Red Wings

Útočník Jakub Rychlovský se vydá zabojovat o NHL! Jako nedraftovaný volný hráč podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s Detroitem, který o tom informoval na svých webových stránkách.

22letý forvard má za sebou skvělý ročník, v němž patřil k libereckým tahounům. V základní části se blýskl 46 body a díky 26 trefám do černého si ze slavnostního galavečera Hokejista sezony odnesl trofej pro nejlepšího střelce soutěže.

Palebnou sílu ukázal i v devíti duelech play off, když přidal dalších pět gólů. A parádně vlétl také do reprezentace, pod taktovkou kouče Radima Rulíka odehrál deset utkání a za důvěru se odvděčil devíti body za tři branky a šest nahrávek.

Jakub Rychlovský se ocitl v hledáčku zámořských skautů, nakonec kývl na nabídku Detroitu. Pro Bílé Tygry je to citelná ztráta, se kterou ale počítali. „Když zůstane, budu rád, ale Kuba je hráčem pro NHL. Je to kluk, který má všechny předpoklady si ji jednou zahrát a strašně bych mu to přál,“ říkal už na konci března Filip Pešán.

UPDATE: The #RedWings today signed left wing Jakub Rychlovský to a two-year, entry-level contract. pic.twitter.com/zYfY59VBHV — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) June 3, 2024

„Neříkám, že mě jeho sezona překvapila, na druhou stranu musím říct, že mě překvapilo, jak produktivní byl. A nešlo o náhodné góly z úplně náhodných situací. Byly to vypracované góly, z dobrých míst. Jednoznačně mu pomohl Tomáš Filippi, ale i v situacích, kdy hrál s Adamem Najmanem, se jeho produktivita neměnila. A stejně jako střílí góly dělá taky špinavou práci,“ dodal liberecký trenér.

Ten nyní musí řešit, jak Rychlovského nahradí. „Jsem rád, že se Kubovi podařilo podepsat kontrakt v zámoří a budeme mu držet palce, aby se mu povedlo prosadit do NHL. Pro nás je to samozřejmě citelná ztráta. Jsem si ale jistý, že najdeme cestu, jak ho aspoň částečně nahradit. Otevírá se možnost na převzetí jeho role dalšími nadějnými hráči našeho klubu. Jsem přesvědčen, že si s tím poradíme.“

