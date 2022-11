Nejlepší snajpr v NHL? Expres značky Mercedes, co pohání filipínská krev

Vynechaný tréninkový kemp? Pro Jasona Robertsona evidentně žádný problém! Poté co si vydupal smlouvu na 7,55 milionu dolarů ročně, ukazuje fenomenální výkony. V listopadu nasázel ve 14 zápasech hned 15 gólů, víc jich za kalendářní měsíc stihl za poslední čtvrtstoletí už jen Patrik Laine! Ač si syn Skota Hugha a Filipínky Mercedes na výplatní pásce výrazně polepšil, vypadá – alespoň pro tuto chvíli – jeho kontrakt z pohledu Dallasu mimořádně výhodně.

Hvězdám roste z Robertsona ligová superhvězda.

Momentálně rychlík, co exotické kořeny nezapře, platí za nejlepšího kanonýra celé ligy. Trefil se už devatenáctkrát! Až za ním najdete Connora McDavida a spol., třeba David Pastrňák ztrácí na třiadvacetiletého Američana pět zásahů.

"Víte, Jason dává tolik gólů, protože se umí prosadit mnoha různými způsoby. Pro defenzívu soupeře je ohromně složité uhlídat ho," vysvětluje Peter DeBoer, kouč Hvězd, Robertsonovo kouzlo.

Je pohotový, přesný. Zvládá teče i dorážky. Spoustu šancí si vyrobí sám, skvělým pohybem i bravurním čtením hry.

Bodoval už šestnáctkrát za sebou, což je samozřejmě klubový rekord. Ne že by dres Stars v minulosti neoblékali ofenzivní velikáni, nicméně Robertson zastínil všechny. Od Mikea Modana přes Bretta Hulla po Jaromíra Jágra.

A samozřejmě strčil do kapsy i současné spoluhráče Jamieho Benna, jediného vítěze Art Ross Trophy v barvách Dallasu, s Tylerem Seguinem.

"Proti Jasonovi to mají protivníci těžké, protože je nepředvídatelný," zdůrazňuje DeBoer jednu z klíčových Robertsonových předností. Mimochodem, devětatřicítka draftu roku 2017 se stala první hvězdou minulého týdne. A nebuďte v šoku, až se stane tou za celý listopad.

Možná, že teď jeho kousky vyloženě bijí do očí, nicméně kalifornský rodák září už dlouho. V nováčkovské sezoně mocně útočil na Calder Trophy a co se týče roku 2022, tak vězte, že během něj dal už 50 gólů! Lepší – a to jen o jedinou trefu – je jen Matthews.

Na ledě působí Robertson k neutahání, vždy připraven na bleskový kontr. Přesně tak dal svou trefu číslo 19. Na jakém numeru se zastaví? A berete ho za jednoho z favoritů na zisk Richardovy trofeje?

Vzhledem k vyřčeným číslům byste nejspíš měli.

