Nejlepší město, kde hrát tu nejlepší hru na světě. Reimer si vychutnává návrat do Toronta

28. září 14:00
V sedmatřiceti a po sezoně, kterou rozdělil mezi dva kluby, co skončily v ligovém suterénu, marně vyhlížel nový job. Končit se mu ještě nechtělo, pořád cítil, že na NHL má. Nakonec mu pomohlo, jak už to tak v životě bývá, štěstí v neštěstí. Joseph Woll, týmová dvojka torontských Maple Leafs, si řekla z rodinných důvodů o volno. Naneurčito, nepůjde o nic veselého. Javorové listy tak náhle hledaly parťáka k Anthonymu Stolarzovi. A volba padla na starého známého.
To právě v ontarijské metropoli kdysi Reimer vlétl do NHL.
Krátce před Vánoci roku 2010 naskočil proti atlantských Thrashers a lapil všechny čtyři puky. Následně se blýskl skvostným kvintetem mačů, během něhož čtyřikrát zvítězil a zlikvidoval téměř 95 procent střel soupeřů.
Rychle se stal populárním. Jestli je na mapě zámořské profiligy město, kde dokážete během chvíle pobláznit fanoušky a nemluví se tam francouzsky, je to právě Toronto.
Zaujal také příjmením, které kdekomu evokovalo slavnou popkulturní sérii Transformers. Triumfy navíc přibývaly, stejně jako čistá konta, coby nováček vychytal během 37 duelů hned tři! Nový miláček davů byl na světě.
A byť Reimer coby zelenáč slíbil víc, než později nakonec předvedl, a nikdy se nestal plnohodnotným gólmanem číslo 1, má dodnes k Javorovým listům silné pouto a na časy u Maple Leafs vzpomíná v dobrém.
Teď je navíc křísí, díky podpisu zkušebního kontraktu.
Když o víkendu vyjel na led po letech s ikonickým logem na hrudi, nemohl si ten zážitek vynachválit. "Takhle jsem se hokejem nebavil hodně dlouhou dobu. Je to pro mě výjimečná záležitost být zpátky tady," pochvaloval si po tréninku.
"Hokej je ta nejlepší hra na planetě a Toronto je to nejlepší město, kde ji hrát. Mám tolik skvělých vzpomínek," rozplýval se borec, co čapal i za San Jose Sharks (opakovaně), floridské Pantery, Detroit Red Wings nebo třeba Hurikány z Caroliny.
Nikdo neví, jak dlouho si Reimer bude tento "retro trip" užívat, zda se protáhne do základní části, Wollova absence v tuto chvíli známý konec nemá.
I kdyby ale šlo spíše o dny než o týdny či měsíce, comeback tam, kde začínal a prožil prvních šest letech v NHL, je zkušeného "kasaře" jedinečným momentem v kariéře. A kdo ví, zda, podobně jako v případě Marca-Andrého Fleuryho a jeho emotivního návratu k pittsburským Pens, ne také posledním.
Reimer má za sebou 525 zápasů, 225 z nich vyhrál. Pyšní se 31 shutouty i solidní kariérní úspěšností zákroků 91 procent.
