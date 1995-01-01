Nejlepší mašina na góly? Kačeři! Obrany soupeřů párají i bez Granlunda se Stromem

6. listopadu 15:30Tomáš Zatloukal
Zvykejte si na nové pořádky v NHL. K nejnebezpečnějším ofenzívám se přidává ta kalifornského města, jemuž dali jméno němečtí přistěhovalci v polovině devatenáctého století. Ano, řeč je o Anaheimu, který patřil poslední roky k ligovým otloukánkům. Díky draftům, trejdům i podpisům ovšem postupně nashromáždil zejména impozantní skvadru forvardů. A ti ukazují svou sílu, vždyť se Ducks jako jediní v lize blýskli už třemi sedmibrankovými vystoupeními.
3,92 gólu na zápas.
S takovou kadencí Kačeři skórují! Je to nejlepší číslo v celé soutěži a jen dokládá, jak nebezpečnou hrozbu pro protivníky představují.
"Těžko se ostatním týmům bráníme," podotkl nedávno Mikael Granlund, největší letní posila Anaheimu. Finský machr za 7 milionů dolarů ročně, s pětibodovým večerem na kontě... Parta kolem Lea Carlssona, Troye Terryho či Cuttera Gauthiera je ovšem takřka nepolapitelná i bez něj, už přes týden absentuje.
A chybí i další zkušený borec Ryan Strome. To máte dva osvědčené hráče celkem za 12 "mega". Měla to být zásadní ztráta, velká překážka v cestě za góly i výhrami. Jenže není...
Těmi hybateli dění jsou totiž spíše jiní borci - Carlsson s Gauthierem, kteří udělali výkonnostní skok, Terry i za pět minut dvanáct podepsaný Mason McTavish a také Nikita Nesterenko. Báječně se chytil i benjamínek a trojka loňského draftu Beckett Sennecke.
K tomu si připočtěte skvělou podporu ofenzivně laděných beků, v čele s Jacksonem LaCombem a s náramnou chutí hrajícího Jacoba Trouby.
Hra je koučem navrátilcem Joelem Quennevillem postavená na rychlém přechodu do útoku, následném tlaku do brankoviště a silné podpoře z druhé vlny, vše se děje velmi svižně.
Když k čile kombinujícím machrům přidáte zabijácký instinkt Chrise Kreidera, který už je na sedmi trefách, či černou práci Alexe Killorna, máte opravdu kádr, co se krotí tuze těžko. Granlundovy skvostné pasy jsou pak už jen luxusním doplňkem. Podtrhnout si zaslouží mnohdy přehlížená práce GM Pata Verbeeka.
"Jsme velmi sebevědomí s máme opravdu dobrý a široký mančaft," říká Gauthier. Nepřehání, vždyť třeba až ve čtvrté lajně, i za aktuálního podstavu, se ukrývá Frank Vatrano, který dobře ví, jak se v NHL sází hattricky (má jich šest, Gauthier to poznal minule poprvé).
NHL má zkrátka novou legii zkázy. Jen to není jedna formace, ale celá sestava.
