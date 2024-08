K poměrně zásadní změně dochází v kabině Toronta Maple Leafs. Hvězdný útočník Auston Matthews přebere po Johnu Tavaresovi kapitánské céčko a povede mančaft do další sezóny. Informace jde zatím z tzv. „dobře ověřených zdrojů“, ale postupně ji přebírají velká média, včetně například New York Times nebo Toronto Sun.

Šestadvacetiletý útočník bude šestadvacátým kapitánem v historii klubu. Bude to poprvé, co tradiční kanadskou organizaci povede Američan. A teprve podruhé, co se kapitánem stane nekanadský hráč. Jedinou dosavadní výjimkou byl Švéd Mats Sundin (1997-2008).

Matthews střídá Johna Tavarese, který vedl mužstvo od října 2019. Roli formálního šéfa převzal jen rok poté, co se připojil k organizaci Toronta, od Diona Phaneufa. Tavares vstupuje do poslední sezóny kontaktu na 11 miliónů ročně a zřejmě se s ním dál nepočítá.

To Matthews naopak otevírá první rok lukrativní čtyřleté smlouvy na 53 mil. dolarů. S platem 16,7 mil. bude nejlépe placeným hráčem nadcházející sezóny. Nathan MacKinnon bude brát o 200 tisíc méně (16,5 mil.), Elias Pettersson 14,5 mil.

„Udělám cokoli, abych nás dovedl až na vrchol hory,“ řekl po těsně po podpisu aktuální smlouvy.

K dispozici je také zajímavé srovnání s platem Jaromíra Jágra ze sezóny 1999-00. Český útočník bral tehdy v Pittsburghu 10,4 mil., což po zohlednění inflace odpovídá nynějším 18,95 mil. Před 25 lety tedy Jágr vydělal reálně pořád cca o 2 mil. víc než Matthews v příští sezóně.

Jmenovat Matthewsovy gólové výkony a individuální trofeje by bylo připisováním dolarů na účet Elona Muska. Od vyhlášeného kanonýra, který je veleben i pro svou odpovědnou hru mimo útočné pásmo, se čeká, že mužstvo nakopne a dá mu ten správný impulz. Javorové listy sice pravidelně hrají play off, ale úspěchy chybí. Poslední pohárový triumf se váže k roku 1967.

