Nejlepší hokejista současnosti? Geniální rapl Tkachuk dominuje a sbírá rekordy

O jeho (ne)popularitě u protivníků svědčí i fakt, že chybí mezi finalisty Ted Lindsay Award. Ceny pro krále základní části, o němž rozhodují samotní plejeři. Jenže zatímco nominovaní Erik Karlsson, Connor McDavid a David Pastrňák mají už po sezoně, Matthew Tkachuk si to s floridskými Pantery mašíruje za Stanley Cupem. Antipatie stranou, nikoho lepšího na ledě momentálně neuvidíte.

Produktivní superhvězdy mají dovolenou.

Ze stovkařů, kterých NHL tentokrát nabídla hned 11, smí dál snít o stříbrném poháru jen dva. Jason Robertson a právě Tkachuk.

Mnohými nenáviděný, provokující, zároveň ale mimořádně talentovaný forvard.

V zámoří o něm mluví jako o jednorožci. Tak vzácným plejerem je.

Ojediněle se v něm snoubí kumšt, tvrdost i rychlost. Všechny tři ingredience tohoto koktejlu jsou navíc prvotřídní kvality. Sám o sobě umí přinést svému mančaftu tolik výher jako málokdo, což potvrzují i analytická data.

Když byla oznámena nominace na Hartovu trofej pro ligového MVP (za základní část), jeho jméno se tam skvělo plným právem. Vždyť si vytvořil nový osobní rekord (109 bodů), v kabině totálně vyčníval (Sašu Barkova předčil o 31 bodů) a dotáhl Floridu do play-off.

Nejen góly a asistencemi, ale také odhodláním, nasazením, hity. Vůdcovstvím.

Radko Gudas po pár týdnech, co Tkachuk oblékal dres Panthers, prohlásil: "Vnesl do naší hry všechno, co nám loni v bitvách o Stanley Cup chybělo."

A teď, když sleduje "Chuckyho" řádění v nejdůležitější fázi sezony, povídá: "Tmelí naši kabinu, jde nám příkladem, užívám si to, že mohu být jeho spoluhráčem. Je to jako by tu byl pět, šest let. Dělá pro nás na ledě všechno, co zrovna potřebujeme."

S chválou se přidává další kumpán Nick Cousins: "Máme kliku, že je na naší straně, kdykoliv potřebujeme nakopnout, ať už gólem nebo třeba bodyčekem, udělá to. Je to hráč pro velké zápasy."

Tkachuk dominuje. Důrazem, produktivitou i jízlivostí. Takový pestrý mix jednoduše Jonathan Huberdeau nenabízel, uměl v nejdůležitějších duelech z kluziště zmizet, nechat se vygumovat, jeho nástupce si naopak v drsných vřavách o každý centimentr ledu libuje.

Soupeřům se zažírá pod kůži jako škvára, štěká po nich urážky, ničí je bodyčeky, týrá góly. Je hokejovým dravcem, co umí uděřit v pravou chvíli. Doslova i obrazně.

Tkachuk už třikát v letošních vyřazovacích bojích rozsekl prodloužení, čímž vyrovnal rekord podobně laděného Kanaďana Coreyho Perryho, Mela Hilla a frankofonní legendy Maurice Richarda.

Prsty pak měl hned ve kvartetu takových zásahů, což je také rekord NHL. Prodloužení dokonce uťal dvakrát za sebou, a tak Hurikáni z Caroliny ztrácejí ve finále Východní konference 0:2 na zápasy!

Fenomenální počiny.

"On je zkrátka neuvěřitelný." smeká před ním floridský kapitán Barkov. A to ještě nepadlo ani slovo o tom, že starší ze synů "Big Walta" zvládl nastřádat už 18 bodů, což nikdo před ním ve floridském dresu nedokázal. Cats dali největší smlouvu ve svých dějinách tomu pravému.

Tkachukovi, nejspíš tomu nejlepšímu hokejistovi, co se právě pohybuje na ledě (výrazněji mu konkuruje jen Roope Hintz). A mezi naprostou špičku patří i v případě, že McDavid a spol. nemají volno. Možná má navrch i nad nimi.

Co myslíte? Kam byste pětadvacetiletého bouráka zařadili na žebříčku top hráčů NHL?

