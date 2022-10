Nejlepší gólmanský tandem v NHL? Kmet a farmář zaskočili hokejový svět

Jeden je napříč NHL nejstarším borcem, druhý se dlouhé roky protloukal po farmách. Zaběhlé představy o ideální brankářskou dvojici zkrátka vypadají jinak. Přesto jsou právě Craig Anderson s Ericem Comriem těmi, kdo v dosavadním průběhu sezony zabránili nejvyššímu počtu očekávaných tref soupeřů. Buffalo mělo dostat podle analytických modelů téměř o osm kousků víc (!), americký veterán a pokračovatel známé hokejové famílie v kleci Šavlí jednoduše kouzlí.

Když Andersonova manželka Nicholle viděla, jak se její choť po dovolené vrhl do úmorného tréninku, měl jasno.

Ten ještě končit nehodlá.

A taky že ne. Jednačtyřicetiletý sympaťák chytá už svou 20. sezonu v NHL a přiznává, že by to bez manželčiny podpory nebylo možné. To ona vychovává syny Jakea s Levim doma na Floridě, zatímco známý fanoušek motorsportu čape puky poblíž Niagary.

"Ten dluh budu Nicholle a také celé rodině splácet spoustu příštích let," plánuje.

Potomci díky pečlivě naplánovanému harmonogramu tátu navštěvují, fandí mu z tribuny. A tak před pár dny viděli, jak urval svou 309. výhru mezi elitou a odpoutal se od Tuukky Raska na 33. místě historické tabulky.

Bylo to proti Ottawě, právě u Senátorů prožil nejlepší léta. Teď zastavuje kotouče v kleci jejich divizního rivala. Stojí mezi třemi tyčemi Šavlí. Naposledy dostal příležitost proti vancouverským Canucks. Počínal si bravurně, lapil 29 z 30 střel.

Byl z toho triumf číslo 310 a zařazení se po bok Kariho Lehtonena.

Samozřejmě, mnohem víc se řešil rekord Rasmuse Dahlina, který z pozice obránce skóroval popáté za sebou, dokonce se na něj ptali i Andersona, nicméně hlubokou poklonu zaslouží i holohlavý, leč maskovaný muž s jednačtyřicítkou na zádech.

Crag Anderson: 2 zápasy, 2 výhry, úspěšnost zákroků 97 %

Eric Comrie: 3 zápasy, 2 výhry, úspěšnost zákroků 93 %

Když Buffalo v generálce schytalo debakl 1:7 od Tučňáků z Pittsburghu, nikdo by na duo Anderson, Comrie nevsadil ani zlámanou grešli. Jenže oba valí – nehroutí se pod těžkou palbou protivníků, druhý jmenovaný si minulý týden vytvořil se 46 zákroky nový "osobák".

Podobně jako jeho zkušenější parťák bere skromnou gáži, poté co v minulém ročníku konečně prorazil coby dvojka Connora Hellebuycka u Winnipeg Jets, kývl na 1,8 milionů dolarů ročně.

Na ledě překonává sám sebe a dává fanouškům Šavlí zapomenout na nedávný gólmanský kolotoč.

Buffalo by každopádně potřebovalo, aby to zaprvé brankářům parádně chytalo dlouhodobě a zadruhé nebylo jen nich, Dahlinovi a Alexi Tuchovi. Poslední mače naznačují, že se týmový výkon posouvá správným směrem.

Comrie s Andersonem dodali kádru klid. Napumpovali do spoluhráčů sebevědomí. Postarali se o to, aby sezona od samotného začátku nepřipomínala tragikomedii. Už za to je fér oba vyzdvihnout, byla by škoda, kdyby jejich práce zapadla

Sami se nepochválí, raději svedou rozhovor ke kumpánům z kabiny. "Perfektně před mnou čistí prostor, na rány vidím, a je to tak pro mě o dost jednodušší," kvituje Comrie.

V Buffalu mají najednou nejeden důvod k radosti (a je jedno, jestli se bavíme o Tuchově prvním hattricku nebo třeba aktuální sérii tří výher). Sabres to po bídném období plném porážek a velkého mrzení nejde nepřát.

