Nejlepší brankář, proti kterému hrál Finský blesk? Selänne ukázal mimo Kanadu

29. srpna 15:30Tomáš Zatloukal
Bývaly časy, kdy platil za nejobávanějšího kanonýra v NHL. Šokoval rekordní nováčkovskou sezonou se 76 góly, později získal inaugurační Richardovu trofej, celkem nasázel mezi elitou 684 branek. Když přijde řeč na to, kdo byl na přelomu tisíciletí nejtěžší gólman k překonání, mají tak jeho slova váhu. Vynikající bruslař přezdívaný Finský blesk nevybral zámořské machry Martina Brodeura či Patricka Roye. Tak koho? Muže, který ho vymazal třeba na naganské olympiádě.
Proti komu bylo nejnáročnější skórovat?
"Když mám říct jedno jméno, je to Dominik Hašek," řekl Selänne před pár dny pro NHL.com.
"Nikdy jste nevěděli, co udělá. Byl nepředvídatelný. Vynikající brankář," ocenil pardubického rodáka, který jako jediný na svém postu dokázal obhájit Hartovu trofej.
A také třeba drží rekord v počtu Vezinových trofejích udělovaných podle aktuálních kritérií (od roku 1982), tedy na základě hlasů generálních manažerů. Vyhrál jich šest!
Od Selänneho je to každopádně cenná poklona. Málokdo uměl střílet góly jako on... A nejednou si vychutnal i Haška, kterého považoval za největší výzvu.
Patrně nejdůležitější zásah? To už oba byli veteráni. Psal se rok 2007 a detroitští Red Wings narazili v play-off na Anaheim. Pátý mač došel do prodloužení a to rozhodl po chybě defenzívy před Haškem právě Selänne.
Nenechal se vychytat jako před ním Ryan Getzlaf, kterého "Dominator" překvapil pádem do strany a vykopnutím betonů.
Hašek zkusil opět to samé, jenže Selänne si zkušeně potáhl puk a poslal černý kus gumy rovnou pod horní tyčku. Nezapomenutelný moment.
Když v devadesátém devátém nasypal Haškovi hattrick, hodně si toho považoval: "Roky se nám proti němu příliš nedařilo, o to hezčí je to pocit."
Kolikrát měl ovšem zase navrch český fenomén, na kterém nepřehlédnutelný forvard se staromódní helmou JOFA obdivoval reflexy, pružnost i herní inteligenci.
Třeba pod pěti kruhy v roce 1998 udržel proti Finům nulu, přičemž ikona Ducks odlétala do Japonska jako nejnebezpečnější plejer planety.
Vládl bodování NHL, měl formu jako hrom...
A Selänneho a jeho kumpány čtyřikrát Hašek vynuloval i v kanadsko-americké profilize.
Oba se každopádně svorně řadí k nejlepším Evropanům, co kdy hráli National Hockey League. Velikán se zkrátka poklonil velikánovi.
