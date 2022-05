Nejistá budoucnost. Priceovi hrozí konec kariéry

Prvně Shea Weber, teď Carey Price. Oběma strůjcům loňské jízdy do finále možná zhatí kariéru zranění. U Webera je to jisté, u Price se tato možnost stává čím dál reálnější. Start kanadské superstar v příštím ročníku je velice nejistý.

Za všechno může jeho koleno, které má již operované. Také kvůli tomuto zranění vynechal téměř celý letošní ročník. Nakonec se do hry dostal v půlce dubna a odchytal pět zápasů s neslavnou bilancí čtyř proher a úspěšností zákroků pod 88 procent.

„Koleno mám pořád oteklé,“ krčil rameny. „Kvůli tomu prostě nemůžu chytat tak, jak bych chtěl. Například v posledním zápase jsem se cítil dobře, byl to dobrý zápas. Ale na druhou stranu dnešní styl chytání vyžaduje věci, které jsou pro mě už těžké.“

Priceova jediná výhra přišla asi v ten nejméně očekávaný moment, to když si Montreal smlsnul na Floridě. Na tenhle pocit si musel počkat skoro rok, jelikož poslední triumf vychytal v loňském finále.

„Bylo to těžké,“ přiznal. „Vždycky jsem byl bojovník, nevzdávám to. Ze všech sil se budu snažit, abych byl na příští sezonu připravený.“

Co dál? Bude to dlouhé léto. A je jasné, že Price má v hlavě hraní i v následující sezoně. Všechno to bude o tom, jak na tom bude koleno. Na stole je také možnost druhé operace.

„Nebudu lhát, po operaci to bylo těžké,“ vzpomínal. „Bylo to frustrující, ale teď si zase musíme sednout a zformulovat plán. Nejlepší věc, co mohu udělat, je zůstat pozitivně naladěný.“

Jeho plány by určitě co nejrychleji věděli i v Montrealu, a to kvůli možnému angažování nového gólmana. Na příští sezonu je sice podepsaná dvojice Jake Allen a Samuel Montembeault, nicméně ani jeden se při Priceově absenci dokonale neosvědčil.

