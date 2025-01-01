Nejistá budoucnost, jasná slova. McDavid uklidňuje fanoušky Oilers

28. srpna 13:00David Zlomek
Connor McDavid je klíčovou postavou Edmontonu už celou dekádu a zdá se, že jeho odchod není na pořadu dne. Přestože jednání o nové smlouvě postupují pomalu, kapitán Oilers dal fanouškům jasně najevo, že jeho cílem zůstává vyhrát Stanley Cup právě v dresu tohoto kanadského klubu.
„Mám naprostý záměr vyhrát v Edmontonu,“ prohlásil osmadvacetiletý útočník na olympijském kempu kanadské reprezentace v Calgary. „To je moje jediná priorita. Snad kromě zisku zlata pro Kanadu. Ale jinak je pro mě hlavní, abych vyhrál právě tam.“
McDavid má před sebou poslední rok ze své osmileté smlouvy v hodnotě 100 milionů dolarů. Od 1. července může s Oilers podepsat prodloužení, ale zatím nikam nespěchá. „Všechno probíráme s rodinou, agentem, prostě všemi, kdo do toho patří. Jdeme na to pomalu,“ vysvětlil.
Na otázku, zda by chtěl mít novou smlouvu na stole ještě před začátkem sezony, odpověděl neurčitě: „Všechny možnosti jsou otevřené. Nemám preferenci. Chci, aby tým byl od prvního dne maximálně soustředěný. Žádné rozptylování. Proto nikam nespěchám.“
Generální manažer Stan Bowman už dříve uvedl, že nechává celý proces v McDavidových rukou. „Mám velmi dobré rozhovory s jeho agentem. Connorovi dávám prostor. Je důležité respektovat jeho tempo,“ řekl Bowman. „Podrobné diskuse ještě nepřišly, ale určitě nás čekají. Věřím, že k dohodě dojde, až přijde správný čas.“
McDavid přitom stále ukazuje, proč je považován za nejlepšího hokejistu planety. V poslední sezoně zaznamenal už osmou stovku bodů v kariéře, zapsal 100 bodů ve 67 zápasech základní části. V play off pak spolu s Leonem Draisaitlem ovládl kanadské bodování, když si připsal 33 bodů ve 22 utkáních. Přesto Edmonton znovu padl ve finále proti Floridě a na Stanley Cup stále čeká.
