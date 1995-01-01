Nejistá budoucnost ikony. Doughty se nové smlouvy nedočká

30. června 15:00David Zlomek
Zkušený obránce Drew Doughty v létě nepodepíše s Los Angeles Kings prodloužení smlouvy. Tuto zprávu oznámil sám generální manažer klubu Ken Holland. Šestatřicetiletý bek zasvětil celou svou osmnáctiletou kariéru v NHL právě Los Angeles a pomohl týmu ke dvěma Stanley Cupům v letech 2012 a 2014. Doughty nyní vstupuje do poslední sezony svého osmiletého kontraktu na 88 milionů dolarů, který mu v průměru vynáší 11 milionů ročně.
Holland uvedl, že plánem je nechat Doughtyho odehrát nadcházející sezonu a až na konci ročníku 2026/27 se společně sejít k diskuzi o případné další budoucnosti.
„Miluje to tu, chce tu být a oba jsme se shodli na tom, že uvidíme, jak na tom bude on a jak na tom bude tým za rok,“ prohlásil Holland. „Jeho touhou je dohrát jako hráč LA Kings a oblékat dres jen jednoho týmu. Určitě je to něco, co bych si také přál, aby se stalo, ale uvidíme, jak na tom bude on a jak na tom budeme my.“
Hokejový insider TSN Darren Dreger pak zmínil, že pokud by se situace příští sezonu dostala do tohoto bodu, vytvořil by se ohledně Doughtyho trh pro výměnu. Zároveň však dodal, že rozhodnutí by pravděpodobně bylo na samotném hráči. „Tohle je hráč, ke kterému se Ken Holland a Los Angeles Kings budou chtít zachovat správně,“ vysvětlil Dreger. „Je to hráč s ohromným odkazem, takže si nakonec myslím, že to bude na něm.“
Holland rovněž deklaroval, že si Doughty právo rozhodovat o tom, jak bude jeho hokejová budoucnost vypadat, zasloužil. „S Drewem se nic nestane, dokud si v určitém okamžiku nesedneme a oba se nerozhodneme, že se něco musí stát. Je to jeden z velkých hráčů LA Kings. Zasloužil si právo mít do toho hodně co mluvit,“ vysvětlil Holland. „Budu s Drewem spolupracovat. On se o prodloužení nestrachuje, já se o prodloužení nestrachuji.“
Doughty v ročníku 2025/26 zaznamenal pět gólů a 18 asistencí v 72 utkáních s Kings, ale ve čtyřech zápasech play-off, kdy byli Kings v prvním kole smeteni týmem Colorado Avalanche, vyšel bodově naprázdno.