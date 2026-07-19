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Nejhorší útok v dějinách NHL? Ofenzíva s českým obrem je terčem kritiky

23. července 18:00

Tomáš Zatloukal

Už v minulé sezoně dali hokejisté Calgary nejméně gólů (208) z celé ligy. A po letních škatulatech působí útočné řady Flames na papíře ještě slabší. Pryč je Blake Coleman, už při přestupové uzávěrce odešel Nazem Kadri. A tak se ozývají hlasy, že je aktuální kvartet formací dost možnou tou nejslabší ofenzivní silou. jakou kdy měl klub NHL k dispozici.

Hráčský trh se otevřel 1. července a... Flames do dnešního dne přivedli jediného forvarda.

Bena Jonese. 

Kolik dal v sezoně 25/26 branek? 13! To není úplně marné, ovšem 12 z nich vsítil na farmě.

Od konce ročníku získali už jen Maxima Cyplakova, v rámci červnové výměny, jejíž hlavní postavou byl Šimon Nemec. A aby byl výčet férový, když už padla zmínka o Kadrim, opačným směrem tehdy v březnu putovali i český talent Max Curran a švédský šutér Victor Olofsson.

Olofsson? To jméno mělo kdysi zvuk, ovšem číslo 95 se neuvedlo zrovna slavně - za 18 partií se trefilo jen dvakrát.

I to je důvod, proč jsou vyhlídky pro nový ročník černé. Slabé posily, výrazné odchody, první lajna ve složení Matvej Gridin, Morgan Frost a Matt Coronatto.

Nic proti této trojici borců draftovaných v prvních kolech draftu, ale najdete napříč soutěží slabší elitní brázdu? Vždyť ani jeden nikdy neskóroval alespoň 25krát za sezonu a nepřekonal padesátibodovou hranici?

Když pak v dalších lajnách nenajdete jediného plejera, co by naposledy (25/26) nastřádal víc punktů než Frost s Coronattem, těžko se podivíte příspěvkům na sociálních sítích jako je tento.

Je tohle nejhorší ofenzíva v dějinách? ptá se populární účet Top Tier Hockey a získává přes tisícovku souhlasných reakcí.

Jde o lehkou nadsázku, nicméně konkurenceschopný útok vypadá jinak. 

Calgary mají jedinou opravdovou, byť notně vyčpělou star Jonathana Hurberdeaua. Stovkaře, co se zastavil na čtvrtině. Pak pár zkušených forvardů jako Mikaela Backlunda s Ryanem Stromem a Jegorem Šarangovičem. 

Solidní hráče v ideálním věku Joela Farabeeho s Comnorem Zarym a pak už jen "bouráky".

Ne že by nebyli pro mančaft hodnotní a důležitý, ale gró jejich přínosu netkví v produktivitě. Adam Klapka rozdá násobně víc hitů než zapíše tref. Adam Pospíšil stejně tak.

A Cyplakov udělal v ročníku 25/26 krok zpátky ve svém vývoji, postihla ho ona nechvalně proslulá kletba druháka. Ano, GM Craig Conroy buduje kádr pro budoucnost, je stále na začátku, nicméně rýsuje se tu jasný otloukánek NHL.

Plameny kdekdo v příští sezoně sfoukne jako svíčku. A příliš pálit nebudou.

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