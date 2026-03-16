Nejhorší trejd v historii organizace? Mladý talent oznámil Pittsburghu, že tam nepodepíše

3. dubna 15:30David Zlomek
Kyle Dubas dostal nečekanou facku. Jeden z nejvýraznějších talentů univerzitního hokeje Cruz Lucius, který k Penguins přišel jako klíčový dílek v rámci ostře sledovaného trejdu za Jakea Guentzela, oficiálně oznámil, že v organizaci nováčkovskou smlouvu nepodepíše.
Jednadvacetiletý útočník se po životní sezoně v Arizoně rozhodl vsadit na vlastní cestu a v srpnu zamíří na volný trh jako jeden z nejžádanějších dostupných hráčů. Kyle Dubas to v prohlášení komentoval chladně, když vzkázal, že Pittsburgh už není v pozici, kdy by se musel někoho doprošovat, a že pokud Lucius nechce využít špičkový rozvojový program Pens, je to čistě jeho ztráta.
„Sdělili nám, že v Pittsburghu smlouvu nepodepíše, a to z několika důvodů, které jsou na něm, aby sám vysvětlil,“ řekl Kyle Dubas. „Je to pro něj osobní záležitost. Víme, že jsme mu mohli nabídnout skvělou příležitost, a výsledky v oblasti rozvoje to potvrzují, ale hráči mají právo se rozhodnout sami a nemyslím si, že jsme v situaci, kdy musíme lidi prosit, aby k nám přišli.“
Situace kolem Luciuse je pro fanoušky Penguins o to horší, že jeho práva klub získal jako hlavní kompenzaci za odchod své dlouholeté opory a miláčka tribun. Lucius má za sebou fantastický rok na Arizona State University, kde v 36 zápasech nasázel 15 gólů a posbíral celkem 46 bodů. Přestože mu klub nabízel okamžitý přesun do farmářské AHL ve Wilkes-Barre a možnost začít profesionální kariéru v podstatě ihned, talentovaný křídelník dal přednost statusu volného hráče, kterým se stane 15. srpna.
„Myslím, že promarnit šanci dostat se do AHL a rozvíjet se tam, zvlášť když se tvůj univerzitní tým nekvalifikuje dál... Je to velká škoda,“ řekl Dubas. „Ale je to jeho rozhodnutí a jeho právo. A my se prostě posuneme dál.“