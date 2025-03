Nejhorší sezona Predators? Trotz přiznal chyby a chystá omlazení týmu

Když Nashville Predators v létě podepisovali Stevena Stamkose, Jonathana Marchessaulta a Bradyho Skjeie, mělo to být jasné poselství: tým je připraven bojovat o nejvyšší příčky. Realita? Totální rozčarování. Tým se nikdy nedal dohromady a sezona 2024/25 je jednou z nejhorších v historii klubu.

„Myslím, že očekávání od nás byla vysoká,“ řekl generální manažer Barry Trotz. „Ale nikdy jsme si nesedli jako tým. Je to zklamání. Bylo jasné, že budeme muset něco změnit.“

A změny přišly rychle. Už katastrofální start 0-5 ukázal, že něco je špatně. Trotz se proto rozhodl začít kádr rozebírat. „Musel jsem se podívat na náš plán a říct si, že je čas začít čistit,“ vysvětlil. Výsledkem byl výprodej několika hráčů: Dante Fabbro odešel do Columbusu, Philip Tomasino do Pittsburghu, Scott Wedgewood do Colorada, Alexander Carrier do Montrealu a Gustav Nyquist do Minnesoty. Když pak v březnu klub opustili i Luke Schenn a Thomas Novak, bylo jasné, že Predators se vzdávají nadějí na play-off.

Přitom ještě v létě to vypadalo jako skvělý tah. Stamkos měl přinést zkušenost a gólový instinkt, Marchessault měl být střeleckým tahounem a Skjei měl zpevnit defenzivu. Jenže nic z toho se nestalo. „Upřímně, ti kluci potřebovali mnohem více času, než jsme čekali, aby se v týmu cítili jako doma,“ přiznal Trotz. „Doufali jsme, že se okamžitě začlení a budou produktivní, ale to se nestalo. To je lekce pro budoucnost.“

Ještě větším problémem bylo, že tým se nikdy nevzpamatoval. I když má Nashville stále elitní hráče jako Juuse Sarose, Filipa Forsberga nebo Romana Josiho, chyběla soudržnost a konzistence. „Bylo to složité. Bez těchto veteránů bychom možná byli ještě horší, ale ani oni to nedokázali zvrátit,“ dodal Trotz.

Jednou z nejdiskutovanějších otázek byl i osud Ryana O’Reillyho. Klub na něj dostal několik zajímavých nabídek, ale Trotz ho nakonec neposlal pryč. „Byl o něj velký zájem,“ potvrdil. „Ale když jsme ho podepisovali, věděli jsme, že ho potřebujeme jako mentora pro mladé. Chceme mu dát prostor, aby byl součástí řešení, ne problému.“ O jeho budoucnosti se ale ještě bude jednat.

Přestože sezona skončila propadákem, Trotz stále věří v dlouhodobý plán. „Nezměnili jsme směr. Jen se to letos celé rozpadlo rychleji, než jsme čekali,“ uzavřel.

A budoucnost? Nashville má tři volby v prvním kole draftu a plánuje neblokovat cestu mladým hráčům. „Nebudeme se vrhat do volného trhu. Chceme nechat prostor našim mladíkům,“ dodal GM.

