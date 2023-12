Nejhodnotnější artikl ven z klubu? Canadiens chtějí pustit Allena

Montreal Canadiens se dostal do solidní formě, díky které útočí na příčky o play off. Snad všichni fanoušci by svůj klub konečně rádi viděli ve vyřazovacích bojích, nicméně dá se očekávat, že se do nich přeci jen dostanou favorité. I proto se bude prodávat. Ve hře je prý i gólman Jake Allen.

„Podle mého názoru existují týmy, které daly Habs najevo, že budou kroužit kolem Jakea Allena, aby odstartovaly potenciální obchodní jednání,“ potvrdil novinář Pierre LeBrun pro The Athletic.

Canadiens jsou celou sezonu v nestandardní situaci, pracují totiž se třemi gólmany. A nemají s tím problém ani nadále, jelikož chtějí vidět Caydena Primeaua čím dál více.

Naznačuje to, že se s ním počítá do dalších let. Zato Allen by opravdu mohl být na odchodu. Od začátku sezony se prý v Montrealu ptali Carolina, New Jersey a Edmonton.

A LeBrun dodává, že prvně jmenovaný klub se dotazoval ještě poměrně nedávno, což vzhledem k situaci v brankovišti Hurricanes není překvapivé.

Vlastně i samotná situace Devils a Hurricanes je zajímavá, protože oba bojují v tabulce vedle sebe, oba jsou legitimní uchazeči o pohár, kteří mají problémy s brankáři. Této situace by mohli Canadiens využít ve svůj prospěch.

„Myslím, že Carolina se stále nerozhodla, zda skutečně potřebuje vyměnit brankáře, nebo zda může vydržet, dokud se Freddie Andersen případně někdy nevrátí po problémech s krevní sraženinou. Bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet v příštích týdnech,“ popisoval situaci Hurricanes LeBrun.

Ten dodává, že legenda Marty Brodeur, který se momentálně nachází ve strukturách vedení, se v Allenovi dobře vyzná ze společného působení v St. Louis.

U Allena je třeba mít na paměti, že není hráčem, který pomůže jen do konce sezony. Má smlouvu i na další sezonu s ročním platem 3,85 milionu dolarů. Navíc má v kontraktu seznam sedmi týmů, kam nesmí být vyměněn.

