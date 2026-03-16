Nejdražší ofenzivní lídr na tribuně? Utah posadil hvězdu, kouč ztratil trpělivost

29. dubna 14:00

David Zlomek

Utah Mammoth měli jedinečnou šanci odskočit v sérii s Vegas na nadějných 3:1, místo toho ale po prohře 4:5 v prodloužení počítají rány a řeší nečekaný rozkol v sestavě. Nejdražší útočník týmu, čtyřiadvacetiletý Němec JJ Peterka, totiž v nejdůležitějších okamžicích zápasu vůbec nebyl na ledě.

Poté, co v polovině třetí třetiny inkasoval trest za vysokou hůl, jej trenér André Tourigny nechal sedět až do konce zápasu i celé následné prodloužení. „Bylo to rozhodnutí kouče. Samozřejmě to bylo kvůli jeho výkonu,“ prohlásil Tourigny po utkání naprosto otevřeně. Peterka, který za Mammoth v základní části nasázel 25 gólů, v play-off zatím totálně vyhořel. Na kontě má nula bodů a v hodnocení plus/minus svítí hrozivých -3.

Situace je o to pikantnější, že Peterka byl hlavní letní akvizicí. Klub ho získal z Buffala výměnou za talentovaného Joshe Doana a obránce Michaela Kesselringa a okamžitě s ním podepsal pětiletý kontrakt na 38,5 milionu dolarů. S ročním platem 7,7 milionu dolarů je Peterka nejlépe placeným útočníkem týmu, přesto se jeho role pod Tourignym neustále zmenšuje.

Zatímco v Buffalu hrál přes 18 minut na zápas, v Utahu jeho čas klesl pod 16 minut a po olympijské pauze se propadl až na pozici šestého nejvytíženějšího útočníka. „Měl jsem s ním pohovor, ale ten zůstane v šatně,“ dodal Tourigny s tím, že v životě i v hokeji se stává, že člověk klopýtne, a důležité je jen to, jak se z toho poučí.

Zatímco Peterka v Utahu bojuje o místo v sestavě, fanoušci v Buffalu si mnou ruce. Josh Doan, kterého Utah obětoval právě za německého křídelníka, prožívá v dresu Sabres životní sezpnu. Nejenže nasbíral 52 bodů v základní části, ale v play-off už stihl gól i asistenci a táhne Buffalo k možnému postupu přes Boston.

