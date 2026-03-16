Nejdelší série v NHL přetržena, Bonesovci navrch poprvé vynulováni. Úřadoval obvyklý podezřelý

23. března 18:00Tomáš Zatloukal
V tomhle umění Ilja Sorokin jednoduše vyniká. Od jeho příchodu do NHL nevychytal nikdo více čistých kont. A tak nešokuje, že Columbus pod Rickem Bownessem, jeden z postrachů ligy, poprvé vymazal právě třicetiletý Rus. Zvládl to v mimořádně důležitém zápase, prohra by newyorské Islanders odsunula už mezi mančafty, které mohou o postupu do play-off spíš snít, než o něj reálně usilovat. Velkolepost výkonu jedné z nejlepších brankářských jedniček podtrhuje fotbalový výsledek mače - 1:0. Svou bezchybností byl jazýčkem na vahách.
"Byl fenomenální."
Toť výmluvný komentář od Bo Horvata, střelce vítězné trefy a jednoho z tahounů Ostrovanů. O kom? Samozřejmě, o Sorokinovi, který sedmým "shutoutem" v sezoně potvrdil svou pověst a zároveň si upevnil vedení v této disciplíně napříč celou soutěží.
.Nejbližší pronásledovatel? Joel Hofer s pěti nulami.
Sorokin se navíc dvojnásobně zapsal do klubových dějin. Zaprvé tím, že vyrovnal sezonní maximum v čistých kontech - stejně efektivní byli při mazání soupeřů ještě před pěti lety Semjon Varlamov a před pěti dekádami Glenn "Chico" Resch.
A mimochodem, rodák z Meždurečensku zažívá už druhý takový ročník v kariéře!
Druhý zápis do kroniky s oranžovo-bílo-modrým logem? Sorokin se odpoutal od Ricka DiPietra se 13 "shutouty" na domácím ledě. Víc jich v těchto končinách New Yorku viděli už jen od legendárního bouřliváka Billyho Smitha.
Sorokin ukázal další báječnou reakci na nepovedený večer.
Vždyť v noci na neděli střídal po šesti obdržených gólech od montrealských Canadiens.
"Bylo důležité, abych se po takovém večeru vrátil k tomu, co dělám celou sezonu. Snažil jsem se hrát jednoduše, kluci přede mnou hráli skvěle. Nic víc jsem udělat nemohl," řekl Sorokin.
Se spoluhráči přeťal nejdelší bodovou sérii v NHL, Columbus uspěl 12krát za sebou. Ricku Bownessovi, přezdívanému "Bones", dopřál první duel na lavičce Modrokabátníků (stojí na ní od 12. ledna), během kterého jeho skvadra neskórovala.
Nepokořen odjel Sorokin z ledu při svém 298. zápase už podevětadvacáté, což ho v novodobé éře NHL (bráno od roku 1967, kdy začala expanzí vlna) ředí mezi pouhou jedenáctku gólmanů s tolika či více nulami před odehráním tří stovek partií.
Kouč Patrick Roy, sám kdysi brankářský velikán, pochopitelně kvitoval, co od své maskované opory viděl. Vyzdvihl ale také bojovaný a zodpovědný výkon celého mančaftu. ¨
Právě takový přístup je klíčem k úspěchu pro kádr, který možná neoplývá takovým talentem jako přímí konkurenti v boji o play-off, ale mnoho dokáže nahradit odhodláním a držením se herního plánu. Bude to stačit?
Opět bude zásadním faktorem muž s třicítkou na zádech.