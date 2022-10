Haló, nezapomínejte na mě! Všude jenom Campbell, Draisaitl, McDavid, ale kde je řeč o služebně nejdéle sloužícím hráči Oilers? Ryan Nugent-Hopkins je naprostou stálicí, s Edmontonem má podepsanou dlouhodobou smlouvu a i díky němu jsou Olejáři mezi favority na titul.

Oilers vstupují do sezony ve středu, a to na ledě Vancouveru. Začne tím dlouhá cesta základní částí, na jejímž konci by McDavidova parta měla slavit (nebo spíš cítit úlevu?) postup do vyřazovacích bojů. A dál?

„V minulé sezoně jsme toho dokázali hodně, dostali jsme se daleko. Letos jsme logicky ještě hladovější,“ hlásí před sezonou Nugent-Hopkins. „Bylo fajn okusit si, jaké to je, když jdete v play off daleko. Ale samozřejmě nejsme spokojení, musíme v tom pokračovat a zvyšovat nároky.“

Nároky jsou v Edmontonu obří. Celá organizace cítí, že letos je ten čas, kdy musí přijít aspoň finále. Loni prošli Oilers dvě kola, pak narazili na naprostého suveréna z Colorada, jehož nezastavil vůbec nikdo.

To je ale za nimi, teď je čas otočit list a soustředit se na to, co bude. „Jsme fyzicky i mentálně plně připraveni,“ dodal zkušený útočník. „Na kempu se nám všem celkem dařilo. I v zápasech, nejvíce si cením toho posledního se Seattlem. Nezačali jsme dobře, ale nakonec jsme ukázali sílu a zvítězili.“

Hlavní úkol pro začátek ročníku? Nezaspat start. Ne, že by se bodová ztráta nedala dohnat, avšak pár porážek v řadě, spodek tabulky a palcové novinové titulky o tom, jak je potřeba něco změnit? Tohle v Edmontonu opravdu nepotřebují.

„Dobrý start budeme rozhodně potřebovat, v lize je to ohromně důležité,“ ví dobře Nugent-Hopkins.

Důležité bude, aby se neopakoval ročník 2017/18. V roce 2017 totiž Oilers vypadli v sedmém zápase druhého kola a obecně se očekávalo, že v následující sezoně udělají další krok. Inu, udělali, ale krok zpět. Tým se ani nedostal do play off.

„Jsou tu kluci, kteří si to tehdy zažili,“ vzpomíná. „Zažili, jaké to je, když jdete do sezony na půl plynu. Play off není žádná jistota. Nic není zdarma, každý zápas z těch dvaaosmdesáti je důležitý. Dál se zatím nemůžeme dívat.“

Share on Google+