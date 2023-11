NEJ bek současnosti? Makar znovu přepsal historii

Cale Makar je výjimečný hokejista, o čemž už několikrát přesvědčil. O tom, jak dobrý je, hovoří i to, že s každým dalším rekordem nebo přepisem historie upadá překvapení, že se mu to povedlo. Něco takového se stalo i o víkendu.

Díky třem asistencím v sobotním zápase se Makar dostal na metu dvou set asistencí. Bylo to v jeho 254. zápase kariéry. Žádný jiný obránce v historii NHL to nezvládl rychleji, Makar tak sedí na vrcholku historických tabulek úplně sám.

Předchozím držitelem rekordu byl obránce Vancouveru Canucks Quinn Hughes, který dosáhl 200 asistencí v pouhých 263 zápasech letos v březnu.

Makar překonal tento rekord jen měsíc poté, co se stal nejrychlejším obráncem v historii NHL, který dosáhl 250 bodů v kariéře. Aby toho nebylo málo, v minulé sezóně se stal nejrychlejším bekem v historii, který získal 200 bodů. Shodou okolností tento rekord vytvořil také při utkání s Dallasem.

Až NHL v pondělí vyhlásí tři hvězdy týdne, je téměř jasné, že Makar bude jednou z nich. Ve třech zápasech uplynulého týdne nasbíral osm bodů, z toho sedm asistencí, jeho Colorado si přitom připsalo tři výhry.

V lize se mluví zejména o skvělém startu Quinna Hughese. Ano, Hughes má za sebou parádní start, když v 18 zápasech nasbíral 28 bodů. Makar je mu však v patách.

S 13 body v posledních šesti utkáních se Makar vyšvihl mezi ty nejlepší v bodování. Nyní má na kontě 24 bodů v 16 zápasech a aktuálně vede bodování Avalanche.

Všechen humbuk se teď točí kolem Hughese, ale pokud bude Makar takhle pokračovat, možná pořádně zamíchá kartami o Norrisovu trofej.

Zajímavé na tom všem je, že po většinu sezony si fanoušci Avalanche kladli otázku, zda je Makar vůbec stoprocentní. Poté, co vynechal začátek tréninkového kempu a letos opustil dva zápasy se zraněním, je pochopitelné, že jeho zdraví může být stále diskutabilní. O to pozoruhodnější je to, co předvádí.

