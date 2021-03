Nedůvěra ve Vaněčka? Capitals hledají gólmana

Washington Capitals jsou stárnoucím týmem. To je bez debat. Ruku v ruce s tím jde to, že se jim pomalu smršťuje okno možného úspěchu. Stárnoucí jádro týmu nemá elixír mládí, a tak by ještě rádo stihlo jeden triumf. Vedení si toho je vědomo. I proto shání zkušeného gólmana, který by ke Stanley Cupu pomohl. Sázka na zkušenost by tak mohla shodit Vaněčka z pozice jedničky.

Letošní uzávěrka přestupů se datuje na 12. duben. Do té doby by podle zámořských novinářů chtěli mít Capitals jasně vyřešenou pozici gólmana.

Nedá se říct, že by se těm současným nedařilo, vždyť Washington vládne své divizi. Nicméně faktem také je, že ani jeden z dvojice Samsonov – Vaněček nikdy nechytal v play off NHL.

„V nejbližších týdnech je pozice brankáře jednoznačně jednou ze záležitostí, na kterou se generální manažer Brian MacLellan zaměří,“ řekl novinář Frank Seravalli. „Pokud se Capitals rozhoupou k nějakému přestupu, bude to na pozici gólmana. V současné dvojici nemají zkušenost. Jeden z nich se dokonce dostával z koronaviru.“

„Jsou to dva mladíci, před kterými hraje tým, jenž je v pozici kandidáta na Stanley Cup,“ pokračoval ještě. „Myslím, že tohle budou řešit mnohem víc než rozšíření kádru v obraně nebo útoku.“

Brankovišti Capitals zatím letos vládne jednoznačně kometa Vítek Vaněček. Odchytal 17 zápasů, z nichž vyhrál deset. Úspěšnost zákroků pak činí 90,6 % a průměrně dostává 2,82 gólů.

Dvojku mu dělá Ilja Samsonov. Jeho sezóna se zatím točí spíše kolem koronaviru než kolem krásných zákroků. Zatím se objevil jen ve třech zápasech.

Mladou dvojici doplňuje veterán Craig Anderson. Ve dvou odehraných utkáních zatím vůbec nepřesvědčil, procentuální úspěšnost zákroků 85,3 hovoří za vše.

Bude zajímavé sledovat, jak se tato (pro mnohé překvapivá) situace ještě vyvine.

Vloží Capitals důvěru do Vaněčka? Nebo si přivedou zkušenostmi z play off ostřílenou posilu?

