Nedostižný McDavid? Ve hře bez hendikepů má NHL jiného vládce, Žraloka

Zní to až neuvěřitelně, nicméně nejvíc bodů, když dojde na hokej za vyrovnaného počtu hráčů na ledové ploše, nastřádal v této sezoně někdo jiný než Connor McDavid. Edmontonský fenomén přitom dominuje ligové produktivitě, má náskok 15 zápisů do statistik na druhého borce v závodě o Art Ross Trophy, dalšího Olejáře Leona Draisaitla. Ještě pozoruhodnější je fakt, že oním tajemným lídrem není útočník, ale zadák. A teď už asi tušíte, o kom je řeč.

Můžete milionkrát zopakovat, že Erik Karlsson má při bránění rezervy o rozměrech Hranické propasti, přesto vám poté nezbude než před dvaatřicetiletým Švédem hluboce smeknout.

Za jeho ofenzivní umění, které nemá za posledních 30 let obdoby.

Vždyť má našlápnuto k první stobodové sezoně v podání beka od roku 1992, kdy exceloval Brian Leetch. Pokud by navíc udržel své současné tempo, skončil by na 112 bodech, na jeho postu nikdo nebyl tak produktivní od chvíle, co se Karlsson narodil.

Psala se sezona 1988-1989, když Paul Coffey nastřádal 30 gólů a 83 asistencí.

Až o rok později přišel v Landsbro na svět ten, co dráždí hokejové fanoušky školáckými chybami v defenzívě a zároveň je ohromuje tím, jak ze své pozice dokáže dominovat směrem dopředu. Krom jiného dvojnásobný vítěz Norrisovy trofeje.

A třeba redaktoři zámořského webu The Score by mu i přes veškeré nedostatky ve vlastním pásmu a laciné ztráty kotoučů dali trofej pro nejlepšího obránce NHL i letos.

Vede jejich průběžný žebříček, až za ním najdete poslední držitele Adama Foxe s Calem Makarem i všestranného Joshe Morrisseye. Až tak impozantní jsou Karlssonovy výkony, když dojde na vytváření šancí a střílení gólů.

Nejpůsobivější bilance? Ta ve hře za vyrovnaného počtu hráčů, tedy hendikepů (nikdo nemá přesilovku, nikdo není v oslabení). Karlsson nekraluje nejen mezi zadáky, on opanuje celou soutěž se 39 body, navrch nikterak titěrným rozdílem.

Connor McDavid na něj ztrácí čtyři branky či nahrávky, často a výrazně se totiž prosazuje v přesilových hrách, kdy má přece jen více času i prostoru a nemusí se tolik potýkat s osobními strážci, případně se zdvojováním.

Na zádech má při hokeji bez hendikepů terč.

V tom je Karlssonův život mezi mantinely jednodušší, byť ani jemu se pozornost soupeřů nevyhýbá. I tak vyčnívá jako Ještěd nad Libercem. Kníratý "viking" si zaslouží superlativy, pokud hledáte důvod, proč San Jose tolik prohrává, poohlédněte se jinde.

