Neděle a další brzká utkání. Hrát bude Detroit či Florida

Po vydatné sobotě pokračuje dění v NHL dalšími zápasy i v neděli. A i ke konci víkendu nabídne evropským divákům příznivá utkání. Startovat se bude už od osmi večer, přičemž nejpozdější zápas započne v jednu hodinu ráno.

Celý program otevře Chicago, které doma přivítá Seattle. Oba týmy byly pasovány do rolí otloukánků soutěže, avšak hosté ze Seattlu například naposledy vyhráli na ledě Colorada a Blackhawks přetlačili Detroit. V duelu však nebudou k vidění jedničky obou týmů, jelikož Mrázek i Grubauer jsou zranění.

Další runda začne v jedenáct hodin, to odstartují hned tři utkání. Ve všech třech budou mírnými favority domácí týmy.

Anaheim po nadějném startu dostává jednu facku za druhou a prohrál čtyři utkání v řadě. Prodloužit tuto sérii budou chtít Red Wings, kteří patří mezi nejatraktivnější týmy současnosti. První dva zápasy vyhráli, v dalších dvou vybojovali dva body za dvě remízy a následnou prohru.

Florida započala sezonu poměrně liknavě a nikdo nepochybuje o tom, že to asi nebude takový válec jako v minulé sezoně. Body však Tkachukova parta sbírá, a tak není důvod k panice. Islanders, dnešní soupeř Panterů, se nadechli dvěma výhrami, které však jako by vymizely kvůli dvěma dalším prohrám. Ostrované se tak zaparkovali v ligovém suterénu.

Na úplném dně Východní konference najdeme Columbus, kterému to zatím moc nejde a naposledy dostal šestku od Penguins. Napravit dojmy bude složité, jelikož na ledě Rangers se nehraje lehce. Sice tam naposledy uspělo San Jose, ale tím víc budou Newyorčané nažhavení. Na rozdíl od Blue Jackets teď měli volno a nemuseli cestovat, i to hraje do jejich karet.

A poslední zápas nabídne střet mezi outsidery Philadelphií a San Jose. Nicméně domácí zatím překvapují všechny, naposledy zvítězili i v Nashvillu a kontě mají zatím pouze těsnou prohru na Floridě! To San Jose má nejméně bodů z celé ligy. Jediným úspěchem je zatím výhra v MSG.

Kompletní program



20:00 Chicago Blackhawks - Seattle Kraken

23:00 Florida Panthers - New York Islanders

23:00 New York Rangers - Columbus Blue Jackets

23:00 Detroit Red Wings - Anaheim Ducks

01:00 Philadelphia Flyers - San Jose Sharks

