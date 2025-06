Nechytá, ale vyhrává. Vaněček dostal ocenění za to, co dělá mimo led

Vítek Vaněček se stal tichým hrdinou kabiny Floridy. Český brankář, který během play off zatím neodchytal ani minutu, získal po pátém finále Stanley Cupu uznání spoluhráčů v podobě puku – symbolického ocenění pro hráče utkání. Ne za zákroky, ale za to, co do týmu přináší mimo led. Jeho přístup, připravenost a i drobnosti, které možná vypadají jako rutina, ale ve výsledku mohou rozhodnout, udělaly dojem. Ať už chtěl nebo ne, Vaněček se dostal do hlavy soupeřům ještě před úvodním buly.

Ve čtvrtém zápase série zaujal už během rozbruslení, kdy se postavil přímo proti brankáři Edmontonu Stuartu Skinnerovi a jen tiše zíral. Po chvíli se k němu přidal i náhradník Calvin Pickard a přidal pár slov, na které Vaněček s úsměvem vzpomínal: „Zeptal se mě, jestli se chci jít rozcvičit s ním. Řekl jsem mu, že ne, že mám rád svoji stranu.“ Podle Vaněčka šlo čistě o jeho rutinu, kterou si přidal pro finále: „Ta je nová, zrovna na tohle,“ řekl novinářům.

I když zatím v play off nedostal příležitost, jeho přítomnost v týmu má svou váhu. Po pátém utkání mu game puck osobně předal Jonah Gadjovich – hráč, který ho sám získal po třetím zápase. A bylo vidět, že kabina Vaněčka skutečně respektuje. Takové gesto má v NHL váhu. Před kamerami možná není, ale uvnitř týmu je slyšet.

Vaněček v základní části po příchodu z San Jose nastoupil do sedmi zápasů a při debutu si připsal čisté konto. V play off zatím sleduje vše z lavičky, ale v roli dvojky za Sergejem Bobrovským je plně soustředěný a připravený. „Je to skvělý gólman, skvělý chlap. Pro mě je úžasné ho sledovat. Věřím, že si z toho co nejvíc vezmu do svého hokeje,“ řekl Vaněček.

Zatímco Florida má ve finále jasnou jedničku a klid, situace v Edmontonu se neustále řeší. Skinner byl střídán ve dvou zápasech po sobě, a i když kouč Knoblauch tvrdí, že mu důvěřuje, realita je jiná.

Po pátém zápase, kdy Pickard inkasoval čtyři góly z osmnácti střel, není jasné, kdo nastoupí příště. O to víc vyniká stabilita, kterou Panthers ve svém brankovišti mají. Vaněček zatím stojí v pozadí, ale jeho přítomnost – jak se ukazuje – rozhodně není zbytečná.

