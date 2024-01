Nechuť hrát za Flyers? Osobní rozhodnutí, krčí Gauthier rameny

Cutter Gauthier, to je snad nejskloňovanější jméno v hokejovém prostředí poslední doby. Vydupal si odchod z Philadelphie, nově je z něj hráč Ducks. A proč? Řekl, že hrát za Philadelphii prostě nechce a že je to jeho osobní rozhodnutí. Nicméně nechtěl zacházet do podrobností.

Gauthier, kterého si Philadelphia vybrala jako číslo 5 v draftu 2022, byl v pondělí vyměněn poté, co podle generálního manažera Flyers Daniela Briera loni v květnu vyjádřil neochotu hrát za klub.

"Je trochu těžké o tom mluvit," řekl Gauthier. "Rád bych oznámil, že je to osobní záležitost mezi mnou, mou rodinou a mým agentem Kurtem Overhardtem. Viděl jsem ale jednu věc, která koluje po internetu a ke které bych se chtěl konkrétně vyjádřit, pokud jde o fámy o Kevinu Hayesovi, a chtěl bych hlavně říct, že on neměl žádný, žádný konflikt s ničím, co by mělo cokoli společného s výměnou.“

"Doufali jsme, že si to v určitém okamžiku rozmyslí," řekl Briere o Gauthierovi. "Už si to rozmyslel. Podíval se na nás na draftu a řekl nám, že je stavěný pro Flyers, že chce být Flyer, a pak nám o pár měsíců později řekl, že za nás nechce hrát. Takže jsme si v duchu nejdřív řekli, že ho musíme chránit, protože jestli si to zase rozmyslí a vyjde najevo, že nechce hrát, bude pro něj těžké obléknout náš dres. Ale když jsme si uvědomili, že s námi teď odmítá mluvit, že už to jsou měsíce, bylo na čase to uskutečnit."

Gauthierovi se tak splnil cíl, dres Flyers nikdy neoblékne. Teď se těší na ten Anaheimu. A kdy to bude?

"Generální manažer mi zavolal hned po výměně a přivítal mě v organizaci, řekl mi, jak je nadšený," řekl Gauthier. "Neskutečně se těším, až se to rozjede. Zmínil se, že je to trochu mladší tým, ale má také hodně zkušeností a je připraven věci otočit správným směrem. Nemůžu se dočkat, až se budu moci podílet na přestavbě tohoto týmu a pokračovat v něm.“

Gauthier kroutí druhý rok na univerzitě v Bostonu, kde v této sezoně nasbíral v 17 zápasech 23 bodů. Široké hokejové veřejnosti se představil primárně na uplynulém světovém šampionátu juniorů, kde patřil mezi nejlepší útočníky turnaje.

Share on Google+