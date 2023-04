Nechápavé pohledy v Calgary. Bolí to, nechceme tomu věřit, zní po vyřazení

Osud si s Calgary minulé léto pořádně zahrál. Dvě největší hvězdy se rozhodly z ničeho nic odejít a vedení týmu muselo jednat. Situaci asi vyřešilo nejlépe, jak mohlo. Ale ničemu to nepomohlo. Calgary má po špatné základní části jasno – bude bez play off.

Celá sezona Flames se nesla v podivném duchu. Atmosféra kolem týmu nebyla nejlepší, ničemu nepomáhala například kritika Jonathana Huberdeaua či nevýrazné výkony Jacoba Markströma.

Když ale před pár dny Calgary zvítězilo v klíčovém utkání nad Winnipegem, byl k vidění velký optimismus. Ten však rychle zmizel. Noční porážkou po nájezdech s Nashvillem se tragická sezona Flames dostala do svého konce.

„Je to ještě čerstvé,“ kroutil hlavou obránce Calgary Rasmus Andersson. „Myslím, že když se dnes večer vrátíme domů a zítra se probudíme, uvědomíme si, jakou příležitost jsme zahodili. Teď tomu jen těžko můžeme uvěřit. Bolí to. Asi až s odstupem času si uvědomíme, že jsme to nezvládli.“

„V této sezoně, když se podívám na kabinu, jsme měli tým, který to mohl dokázat, a proto je to asi ještě více frustrující,“ pokračoval Andersson. „Mít šanci vyhrát v tolika zápasech a končit je bez bodů, to je asi to, co je nejvíc frustrující,“ připomenul fakt, že to byla třicátá porážka o jedinou branku.

I tato prohra byla velmi těsná. Nashville zvítězil až po nájezdech. A ani ty se v podání Flames neobešly bez kontroverze. Darryl Sutter totiž jako jednoho ze střelců vybral Nicka Ritchieho, na lavičce čekal třeba Tyler Toffoli nebo Andrew Mangiapane.

„Nick se už v nájezdu proti Sarosovi prosadil,“ odvětil na tiskové konferenci Sutter. Už ale nedodal, že se mu to podařilo v listopadu minulého roku a že v Arizoně proměnil jeden z pěti nájezdů.

Zkušený trenér také dodal, že to ale nemělo na nic změnu. A měl pravdu. Jeden zápas sezonu může zachránit, ale celý dojem z ní ne.

„Je to prázdný pocit,“ hledal slova útočník Mikael Backlund. „Tlačili jsme na postup dlouho, byla to dlouhá sezona. Bojovali jsme až do konce. Je to prostě prázdný, těžký pocit. Těžko se o tom mluví, nemám teď moc myšlenek. Je to opravdu smutné.“

