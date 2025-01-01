NHL.cz na Facebooku

NHL

Nečekaný tah Blues. Fowler podepsal smlouvu za víc, než se čekalo

29. září 12:00

David Zlomek

St. Louis Blues si pojistili jednu z opor zadních řad. Třiatřicetiletý obránce Cam Fowler, který mohl po této sezoně odejít na trh, podepsal s klubem nový tříletý kontrakt v hodnotě 6,1 milionu dolarů ročně. Dohodu oznámil tým oficiálně, detaily přinesli insidři Elliotte Friedman a Jeremy Rutherford.

Podle analytiků z AFP Analytics je částka o něco vyšší, než se čekalo. Jejich model, na který poukazuje web Pro Hockey Rumours, mu predikoval hodnotu kolem 5,4 milionu ročně. Blues však nechtěli riskovat ztrátu hráče, který se po příchodu do týmu stal okamžitě klíčovým prvkem obrany i přesilovek.

Fowler dorazil do St. Louis loni v prosinci v poměrně nenápadném trejdu z Anaheimu za prospekta Jérémieho Biakabutuku a volbu ve 2. kole draftu 2027. Přestože Blues tehdy měli přetlak levých beků, ukázalo se to jako zásah do černého. Fowler v 51 zápasech zaznamenal 36 bodů a +19, perfektně zaplnil mezeru po Toreym Krugovi, jehož kariéru pravděpodobně ukončilo zranění.

St. Louis navíc po sezoně přistoupilo k rozsáhlejší obměně defenzivy. Odešli veteráni Nick Leddy a Ryan Suter, aby dostali více prostoru mladíci jako Philip Broberg či nová posila Logan Mailloux. Fowler má nyní být nejen hlavním mozkem přesilovky, ale také mentorem pro nastupující generaci, kromě Broberga a Maillouxe i pro mladého Matthewa Kessela a Adama Jiříčka.

Pro Fowlera jde o další velký kontrakt ve skvěle rozjeté kariéře. Anaheim si ho vybral v draftu 2010 už jako 12. v pořadí a kanadský bek okamžitě skočil do NHL. V dresu Ducks patnáct sezon držel obranu i ofenzivní produkci, v roce 2017 podepsal osmiletý kontrakt na 6,5 milionu ročně. 

Ve St. Louis ale Fowler znovu našel formu, která mu kdysi vynesla pověst jednoho z nejlepších ofenzivních beků ligy. Po sezoně, kdy Blues překvapili a potrápili vítěze Presidents’ Trophy z Winnipegu v prvním kole play off, tak klub rychle ukotvil základní kámen nové obrany.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Kaprizov dostal nasypáno. Minnesota mu dopřála historický kontrakt

30. září 16:20

Moucha v kádru Hurikánů? Pokusy s Guentzelem a Rantanenem neklaply, na řadě je Ehlers

30. září 15:00

Wild zatím nespěchají. Z Jiříčka chtějí udělat klíčového beka, sám ale přiznává, že se učí

30. září 12:00

Pacioretty prý ukončil bohatou kariéru, a míří zpět na svou univerzitu v Michiganu

30. září 10:00

nhl.cz doporučuje

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.