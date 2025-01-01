Nečekaný tah Blues. Fowler podepsal smlouvu za víc, než se čekalo

29. září 12:00David Zlomek
St. Louis Blues si pojistili jednu z opor zadních řad. Třiatřicetiletý obránce Cam Fowler, který mohl po této sezoně odejít na trh, podepsal s klubem nový tříletý kontrakt v hodnotě 6,1 milionu dolarů ročně. Dohodu oznámil tým oficiálně, detaily přinesli insidři Elliotte Friedman a Jeremy Rutherford.
Podle analytiků z AFP Analytics je částka o něco vyšší, než se čekalo. Jejich model, na který poukazuje web Pro Hockey Rumours, mu predikoval hodnotu kolem 5,4 milionu ročně. Blues však nechtěli riskovat ztrátu hráče, který se po příchodu do týmu stal okamžitě klíčovým prvkem obrany i přesilovek.
Fowler dorazil do St. Louis loni v prosinci v poměrně nenápadném trejdu z Anaheimu za prospekta Jérémieho Biakabutuku a volbu ve 2. kole draftu 2027. Přestože Blues tehdy měli přetlak levých beků, ukázalo se to jako zásah do černého. Fowler v 51 zápasech zaznamenal 36 bodů a +19, perfektně zaplnil mezeru po Toreym Krugovi, jehož kariéru pravděpodobně ukončilo zranění.
St. Louis navíc po sezoně přistoupilo k rozsáhlejší obměně defenzivy. Odešli veteráni Nick Leddy a Ryan Suter, aby dostali více prostoru mladíci jako Philip Broberg či nová posila Logan Mailloux. Fowler má nyní být nejen hlavním mozkem přesilovky, ale také mentorem pro nastupující generaci, kromě Broberga a Maillouxe i pro mladého Matthewa Kessela a Adama Jiříčka.
Pro Fowlera jde o další velký kontrakt ve skvěle rozjeté kariéře. Anaheim si ho vybral v draftu 2010 už jako 12. v pořadí a kanadský bek okamžitě skočil do NHL. V dresu Ducks patnáct sezon držel obranu i ofenzivní produkci, v roce 2017 podepsal osmiletý kontrakt na 6,5 milionu ročně.
Ve St. Louis ale Fowler znovu našel formu, která mu kdysi vynesla pověst jednoho z nejlepších ofenzivních beků ligy. Po sezoně, kdy Blues překvapili a potrápili vítěze Presidents’ Trophy z Winnipegu v prvním kole play off, tak klub rychle ukotvil základní kámen nové obrany.
