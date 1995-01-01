Nečekaný pohled! Buffalo se místo výprodeje pustilo do obřích nákupů

6. března 10:00David Zlomek
Buffalo Sabres to s útokem na nejvyšší příčky myslí smrtelně vážně a jejich aktivita před uzávěrkou přestupů nezná mezí. Poté, co hvězdný obránce Colton Parayko využil svou klauzuli a zablokoval téměř hotovou výměnu ze St. Louis, musel generální manažer Jarmo Kekäläinen jednat bleskově, aby vyztužil defenzivu týmu.
Výsledkem je čtvrteční trejd s Winnipegem, díky kterému Sabres získali hned dva urostlé obránce, Logana Stanleyho a ostříleného Lukea Schenna. Tato dvojice má do Buffala přinést potřebnou fyzickou hru a centimetry, které týmu v soubojích s elitou konference chyběly. Stanley v sedmadvaceti letech prožívá životní ročník, když v 59 zápasech nasbíral 21 bodů a na ledě tráví v průměru přes 17 minut, zatímco šestatřicetiletý Schenn dorazil jako ztělesněná zkušenost se dvěma prsteny pro vítěze Stanley Cupu. Winnipeg si navíc u Schenna ponechal 50 % platu, což Buffalu ponechalo prostor pro další manévry.
Cena za oba beky ovšem nebyla zanedbatelná. Do Winnipegu se v rámci balíčku stěhuje dvaadvacetiletý švédský útočník Isak Rosén, který byl v Buffalu považován za jeden z nejzářivějších drahokamů v systému. Rosén v posledních letech terorizoval obrany v AHL, kde v dresu Rochesteru nasbíral 185 bodů ve 231 zápasech a experti mu věští zářnou budoucnost v elitních formacích NHL.
Spolu s ním Jets získali devětadvacetiletého obránce Jacoba Brysona, volbu ve druhém kole draftu 2027 a podmíněné čtvrté kolo pro rok 2026. Pro Winnipeg, který se aktuálně nachází mimo pozice pro play-off, je tento krok jasným signálem k zahájení výprodeje a soustředění se na budování nového jádra kolem mladých talentů jako je právě Rosén.
V kabině Jets vyvolal odchod Stanleyho a Schenna vlnu emocí, protože oba hráči patřili k oblíbeným členům týmu. Kapitán Adam Lowry přiznal, že sledovat své přátele na tribuně během vyjednávání o výměně nebylo snadné, zejména s ohledem na rodiny a vazby, které si v Kanadě vybudovali. Naopak v Buffalu vládne po výhře 5:1 nad Pittsburghem euforie. Sabres jsou aktuálně na druhém místě Atlantické divize za Tampou Bay a kromě obranných věží z Winnipegu stihli pojistit i útok příchodem Sama Carricka z Rangers.
