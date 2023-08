Sedm sezon a dost. Joonas Donskoi poměrně nečekaně ukončil svou kariéru, přičemž odchod od hokeje oznámil v neděli na sociálních sítích. Příčinou konce mají být časté otřesy mozku a problémy způsobené s tímto jevem.

"Poté, co jsem během své kariéry utrpěl několik otřesů mozku, jsem se rozhodl ukončit profesionální hokejovou kariéru," uvedl Donskoi ve svém prohlášení. "Je nesmírně těžké opustit něco, do čeho jste vložili celý svůj život, ale v tuto chvíli vím, že je to správné rozhodnutí pro mé vlastní blaho a budoucnost."

Donskoi byl draftován San Jose ve čtvrtém kole draftu v roce 2010, později debutoval v týmu během sezony 2015/16. První čtyři roky strávil útočník v dresu Sharks, kde si připsal 283 zápasů, 45 gólů a 77 asistencí.

Jednatřicetiletý hokejista poté působil dva roky v Coloradu Avalanche a poslední ročník odehrál v Seattlu. Donskoi vynechal celou minulou sezonu poté, co utrpěl sedmý otřes mozku během jednoho z přípravných utkání před sezonou.

"Děkuji San Jose Sharks, Coloradu Avalanche a Seattlu Kraken," dodal Donskoi. "Bylo mi ctí být součástí těchto tří prvotřídních organizací, měst a fanouškovských základen. Všem mým spoluhráčům, trenérům, lékařům, vedení a fanouškům: děkuji vám za nejlepší roky mého života."

Své prohlášení zakončil slovy: "Děkuji své ženě Devin, nevím, kde bych bez tebe byl. V posledních letech jsem byl mnohokrát mimo a ty jsi při mně stála a podporovala mě každý den. Těším se, že teď bude naše rodina na prvním místě."

Donskoi se ve svém nováčkovském roce v dresu Sharks dostal do finále a ve třetím zápase série proti Pittsburghu vstřelil vítězný gól v prodloužení. Jako volný hráč pak odešel do Colorada a v následujících dvou letech si vytvořil kariérní maxima v počtu vstřelených branek.

