Nečekaná krize Calgary? Musím se omluvit, hrajeme jako pos*aní, nebere si servítky Zadorov

Špatné výkony Flames na začátku sezony se prohlubují. Calgary prohrálo čtyřikrát v řadě, nestřílí góly a celkově hraje tak nějak bez energie. Nelze se divit, že se čím dál častěji ozývá kritika týmu, a to i z úst členů samotného kádru. Nejvíc slyšet je obránce Nikita Zadorov, který tento týden nadává, kudy chodí. Štve ho, jakým způsobem celý tým hraje. A pokud se něco nezmění, dá se už na startu sezony říct, že to Plameny budou mít s postupem do play-off opravdu těžké.

Pokud byste chtěli najít v kádru Calgary Flames hráče, který je vůči svému týmu během negativní šňůry nejkritičtější, volba by padla na Zadorova. S nelibostí sleduje, do jaké krize se spoluhráči zabředl. V posledních čtyřech zápasech totiž Flames vstřelili jen čtyři góly a hned patnáct jich inkasovali.

I kvůli tomu se po osmi odehraných zápasech krčí na 14. místě Západní konference s pouhými pěti body.

S bilancí, kterou ani zdaleka tým okolo Jonathana Huberdeaua, Nazema Kadriho či Mickaela Backlunda neočekával.

„Hlavním problémem je, že zatím nepracujeme jednotně,“ hledá důvody trápení Nikita Zadorov, jenž do Calgary přišel před sezonou 2021/22 a loni uzavřel dvouletý kontrakt v hodnotě 7,5 milionu dolarů. „Naopak máme příliš mnoho jednotlivců, kteří se snaží hrát sami na sebe. Musíme zjistit, jestli vůbec chceme hrát jako tým,“ zlobil se rodák z Moskvy.

Podle Zadorova je potřeba, aby se vedení nebálo pořádně sáhnout do sestavy a klidně se zbavilo hráčů, pro které je týmové pojetí spíš na obtíž. „Musíme zjistit, kdo tady chce být, kdo chce za koho hrát,“ řekl rozzlobeně.

Calgary je ve fázi přeměny. Má nového trenéra v podobě Ryana Husky a tedy nový systém. Jenže to vypadá, jako by se plynule navázalo tam, kde se na jaře skončilo. Flames tehdy neúspěšně usilovali o postup do play-off. Sezona byla velkým zklamáním. A Zadorov má obavy, aby se ve zklamáních nepokračovalo.

„Minulá sezona byla jiná. Bylo to o Darrylovi. Teď tu ale není žádný Darryl, takže neexistují žádné výmluvy,“ upozornil. „Je to jako restart. Přijďte na led, hrajte tvrdě a nechte tam všechno. Myslím, že tak jednoduché to je.“

Jenže tak jednoduché to nakonec není. To potvrdilo i poslední utkání se St. Louis, které Calgary doma prohrálo 0:3 a publikum svůj tým vybučelo. Nepříjemný zážitek pro všechny. I pro Zadorova, který si ale sám nebral servítky.

„Chci se za to našim fanouškům omluvit, prostě teď hrajeme jako pos*aní,“ řekl bez okolků. S tím ostatně souhlasil i Elias Lindholm, který podotkl, že by na jejich místě sám sebe taky vybučel.

Jenže kudy z této krize ven? Recept se hledá složitě. Možná pomůže kratší pauza, kterou Plameny nyní absolvovaly a mohly se věnovat tréninku. Od čtvrteční porážky se St. Louis Calgary nehrálo a další duel ho čeká až v noci na pondělí. Proti dalšímu trápícímu se týmu, kterým je Edmonton.

Bude to ale dost nevyzpytatelný zápas, bude se totiž hrát pod širým nebem během Heritage Classic.

