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NHL

Nečasovi definoval kariéru, teď už v Coloradu loupí. Do Nashvillu bere vítěze Stanley Cupu

17. června 13:00

Tomáš Zatloukal

Když Avs před čtyřmi lety dobyli hokejový grál, byl u toho. V prominentní roli – coby generální manažer. A byl to právě Chris MacFarland, kdo přivedl do Denveru třeba Martina Nečase (a podepsal s ním životní pakt) či zařídil návrat Nazema Kadriho. Až do hořkého play-off si s nabušeným kádrem užíval úchvatnou sezonu 25/26. Tu další ovšem prožije u nashvillských Preds. A je zcela příhodné, že první výraznou posilu pro novou kariérní kapitolu si MacFarland vyhlédl ve svém nedávném působišti.

 

MacFarland má za sebou úvodní signifikantní tah.

A symbolicky mu k němu pomohl jeho coloradský předchůdce i nástupce v jedné osobě – Joe Sakic. Legenda Lavin kývla na obchod, který výměnou za švédského gólmana Magnuse Chronu a dva třetí výběry v draftu (2026 & 2027) k Predátorům posílá tandem Isak Posch, Ross Colton.

Ano, i Posch je maskovaný muž. Také ze země Tre Kronor, rovněž farmář.

Hlavní postavou, o kterou v Tennessee stáli, je ovšem samozřejmě Colton.

Šampion NHL z roku 2021, kterého MacFarland popisuje následovně: „Ross je všestranné křídlo, umí hrát dopředu i dozadu, dodá našemu útoku, konkrétně druhé, třetí lajně, důraz a houževnatost.“

Colton slavil před pěti lety s tampskými Bolts. Ví, co vyžaduje cesta za ziskem stříbrného poháru. A ve vyřazovacích bojích bývá ještě efektivnější než v základní části, jeho hra je na ně jako dělaná. Ty letošní zakončil se ziskem pěti bodů.

Dlouhodobá fáze mu ovšem nesedla, zaznamenal další pokles v produktivitě, přičemž 24 bodů za 73 zápasů jsou čísla, která nekreslí kompletní obrázek.

 Je třeba přidat další črty – ano, rozdal 159 hitů, jenže jeho hokej nebyl tak efektivní jako v minulosti. Stačí mrknout na 51 ztrát puků. Sám pak odebral jen 19 kotoučů. Pokračoval tak trend z předminulého ročníku.

A tak přichází pro devětadvacetiletého Američana dost možná kýžený restart. Od MacFarlanda dostává šanci se ukázat a zabojovat o novou smlouvu. O svou budoucnost.

Momentálně ukrajuje z platového stropu čtyři miliony dolarů, což byl patrně důvod, proč se ho Sakic zřekl, kontrakt má jen do léta 2027.

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