Nečas v Coloradu! Proč se Avalanche rozhodli nečekat?

Páteční večer přinesl jeden z největších přestupů sezony. Mikko Rantanen opouští Colorado Avalanche a míří do Caroliny Hurricanes, opačným směrem jde český útočník Martin Nečas. Jaké byly hlavní faktory této velké výměny a co čeká hráče i týmy v budoucnosti?

Klíčovou otázkou pro Colorado bylo, jak vysoko jsou ochotní zajít při prodloužení smlouvy s Rantanenem. Jeho současná agentura, Octagon, zastupuje i Leona Draisaitla, který nedávno podepsal kontrakt s průměrným ročním platem 14 milionů dolarů. S ohledem na rostoucí platový strop NHL a fakt, že hvězdy Avalanche Nathan MacKinnon (12,6 milionu dolarů) a Cale Makar mají nebo budou brzy jednat o obřích smlouvách, se tým rozhodl nepřistoupit na požadavky Rantanena.

V posledním měsíci se začalo spekulovat o možném přestupu, ale mnoho fanoušků očekávalo, že Colorado vyčká až na uzávěrku přestupů. Tento krok však přišel už nyní, což naznačuje, že Avalanche neviděli prostor pro další jednání.

Carolina Hurricanes byli v zákulisí velmi aktivní a zvažovali několik velkých posil. V jednáních s Vancouverem padla jména J.T. Millera i Eliase Petterssona, ale nakonec se rozhodli pro Rantanena. Jedním z klíčových faktorů tohoto rozhodnutí byla snaha spojit ho se Sebastianem Ahem, jeho spoluhráčem z finského národního týmu.

Hurricanes doufají, že se jim podaří s Rantanenem dohodnout dlouhodobý kontrakt ještě před uzávěrkou přestupů, která je stanovena na 7. března. Pokud k dohodě nedojde, nabízí se možnost jeho další výměny.

Do celé transakce se zapojili i Chicago Blackhawks, kteří pomohli dojednat podmínky obchodu. Součástí přestupu je také Taylor Hall, který se přesouvá z Chicaga do Caroliny jako součást balíčku. Blackhawks tímto krokem dali najevo, že se zaměřují na dlouhodobější budování týmu, ale zároveň si nechávají otevřená vrátka – pokud by byl třeba zrovna Rantanen v létě na trhu, mohou se o něj ucházet.

Fanoušci i média spekulují o tom, že by Sidney Crosby mohl být dalším velkým jménem, které posílí Colorado. Přestože takový scénář zní lákavě, insider Elliotte Friedman označil tuto možnost za velmi nepravděpodobnou.

Tak jak tak, přestup Rantanena do Caroliny je jedním z nejvýraznějších momentů této sezony a dopad na oba týmy bude ještě dlouho probírán. Jak se situace vyvine, ukážou následující týdny.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+