Nečas, Trocheck či DeAngelo stále bez kontraktů. Jak vypadají vyjednávání v Carolině?

Po konci každého ročníku se bezprostředně začíná pracovat na týmu pro ročník nový. A ve fázi vyjednávání o nových smlouvách je i Carolina, kde kontrakty končí hned několika klíčovým hráčům. Jedinou jistotou je skupinka gólmanů, kterou nemusí Canes řešit. Jak to momentálně vypadá s ostatními hokejisty?

V Severní Karolíně vypršela smlouva hned deseti hráčům, takže vedení celku z Východní konference má prostor pro manévrování.

Mezi nechráněnými volnými hráči jsou největšími rybami především Vincent Trocheck a Nino Niederreiter.

K jejich situaci se vyjádřil generální manažer Caroliny Don Waddell: „Myslím, že oba by tu rádi zůstali. Na druhou stranu, oba jsou ve věku, kdy neví, kolik smluv ještě mohou dostat. Myslím, že se porozhlédnou po všech možnostech.“

Trocheck byl u Hurikánů od února 2020, stal se velmi důležitým článkem týmu. Své si odpracoval především jako centr druhé útočné letky. Po letošní sezoně by však měl podle posledních zdrojů okusit trh s volnými hráči.

Podobná situace je s Ninem Niederreiterem. Švýcarský útočník sice v úvodních sezonách své kariéry nikterak nezářil, poté se však ukázal v dobrém světle. Pro Canes se jednalo o spolehlivého hráče, ale nejspíše v jejich službách nezůstane. „V této chvíli s jistotou nemůžeme Carolinu vyloučit, ale určitě se porozhlédneme na trhu,“ oznámil před několika dny jeho agent.

Seznam velmi důležitých chráněných volných hráčů čítá tři jména. Určitě bude důraz na to, aby přišla dohoda alespoň s některým z hráčů. O smlouvě se baví Martin Nečas, Anthony DeAngelo a Ethan Bear.

Martin Nečas o novém kontraktu s Hurikány jedná, zatím však žádná konkrétní smlouva na stole není. Dle Elliotta Friedmana, uznávaného zámořského novináře, dohoda není ještě ani zdaleka blízko.

„Tonyho chceme určitě zpět,“ pronesl generální manažer na adresu hokejového bouřliváka Tonyho DeAngela. Ještě aby ne! Šestadvacetiletý obránce skvěle nahradil Dougieho Hamiltona a byl důležitým ofenzivním článkem. Mimo jiné se velmi dobře staral o první přesilovku. Ani setrvání rodáka z New Jersey však není jisté. Dostal totiž povolení hovořit i s jinými celky.

Obránce Ethan Bear dorazil do Caroliny během loňského léta. Přišel jako součást výměny, do Edmontonu naopak tenkrát putoval Warren Foegele. Kanadský bek dostal od týmu také povolení komunikovat s ostatními celky. Dle posledních zpráv už kolem něj krouží Vancouver, který se netají tím, že by se mu pravoruký obránce hodil.

Generální manažer Caroliny zároveň odtajnil, že se bude snažit během léta přivést minimálně jednoho obránce a útočníka. Vše bude záležet na tom, jak půjdou jednotlivá vyjednávání. Každopádně u Caroliny jsou časté nečekané příchody, které většinou dopadají velmi slušně.

