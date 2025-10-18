Nečas? Takové smlouvy nejsou jednoduché, řekl GM. Sám hráč je nadšený

31. října 10:00David Zlomek
Martin Nečas zažil ve čtvrtek dopoledne den, na který jen tak nezapomene. V Coloradu podepsal osmiletý kontrakt v hodnotě 92 milionů dolarů a sotva se zvedl od stolu, zamířil rovnou na trénink. Žádné velké oslavy, jen práce.
„Jsem strašně nadšený a šťastný, že jsme to dotáhli,“ řekl Nečas po tréninku. „Těším se na časy, které přijdou. Teď se můžu soustředit jen na hokej, vyhrávat zápasy a udělat všechno pro to, abych přinesl do Colorada Stanley Cup.“
Šestadvacetiletý útočník se v Denveru zabydlel bleskově. Od lednové výměny z Caroliny patří k nejdůležitějším hráčům týmu a jeho souhra s Nathanem MacKinnonem se stala jedním z hlavních pilířů útoku Avalanche.
„Mám pocit, že to nebylo nijak složité,“ vysvětloval Nečas průběh vyjednávání. „Jsem rád, že mi vedení dalo čas promyslet si, kde chci vlastně strávit dalších osm let života. Nejen já, ale i moje rodina. Jsem opravdu šťastný, že můžu být tady a říkat tomu domov.“
Generální manažer Chris MacFarland označil uzavření dohody za velkou úlevu. „Je vždycky dobré, když se takové věci podaří dotáhnout co nejdřív,“ řekl. „Umožní vám to soustředit se jen na hokej, na potřeby týmu a podobné věci. Ale tyhle smlouvy nejsou jednoduché. Posledních pár týdnů na tom bylo hodně práce. Ale jakmile se Marty a Michael Deutsch rozhodli, že to chtějí dotáhnout, šlo to rychle a hladce.“
MacFarland také ocenil, jak přirozeně Nečas zapadl do kabiny i do hry Avalanche: „Myslím, že je to elektrizující útočník první formace. Takové hráče je těžké najít i získat. Jeho rychlost, dovednosti a talent do našeho týmu skvěle zapadly. Ale upřímně, zapadly by kamkoliv. Je to skvělý hokejista a máme štěstí, že ho máme právě tady.“
Pro trenéra Jareda Bednara znamená nová smlouva hlavně klid. „Je to prostě další věc, kterou můžete smést ze stolu,“ řekl. „Hráči mají i mimo led spoustu věcí, které je mohou rozptylovat. Martyho to zatím na ledě nijak neovlivnilo, ale je dobře, že už to má vyřešené. Chtěl tu zůstat, my jsme ho chtěli a jsem opravdu rád, že jsme to dotáhli.“
Ačkoliv Nečas na ledě nepolevil ani během vyjednávání, je zřejmé, že uzavřením dohody z něj spadl tlak. „Jsem extrémně šťastný, že to máme za sebou,“ usmál se. „Bylo to pro mě i moji rodinu důležité rozhodnutí. Od první chvíle jsem věděl, že chci zůstat tady.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.