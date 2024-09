Nečas: MS u nás častěji! Po klucích mi bylo smutno, Carolina = výzva

Jako vůbec první hvězdu vybral Jakub Voráček do svého týmu Martina Nečase. Před exhibicí v pražské O2 aréně si tak „jednička draftu“ udělala čas i na rozhovor, kde zhodnotila „draft“, novou smlouvu s Carolinou i dozvuky zlatého úspěchu.

„Když jsme po mistrovství světa končili a letěl jsem na dovolenou, bylo mi smutno, že se loučíme a dlouho se neuvidíme,“ vrací se Martin Nečas v čase. Na exhibici proti „Pasta týmu“ se dost těšil. I takový zápas chce totiž vyhrát. Pobavil ho už samotný draft, když se Voráček s Pavelcem proti Pastrňákovi s Červenkou dohadovali o sestavách i potenciálním trejdu.

„Určitě je to hezký, bylo vtipné, jak to udělali. Lidi se na to asi rádi podívali, zazněly tam různé vtipy a narážky. Jsem rád, že mám Vorasovu důvěru,“ usmál se Nečas.

„Léto bylo super, bez zranění. Tréninky hodně prokládám různými sporty – tenis, padel, golf. S klukama jsme taky chodili na led. Na svůj režim přes léto se vždycky těším, tohle je další zpestření,“ popsal.

Mezitím si užívá zájmu o hokej… „Je to super, poznávám to na vlastní kůži. Ve Žďáru nad Sázavou jsme dělali kemp pro malé kluky a cítili jsme, jak jsou do toho hokeje zapálení, jak je to baví. Tohle český hokej potřeboval, když se udělá úspěch, lidi tím žijí. A mladí kluci i holky vidí, že za výsledky stojí tvrdá práce.“

Nečas přitom přes léto musel řešit svoje pokračování v NHL. „Kdybych byl volný hráč a nikdo mě nechtěl podepsat, byl bych asi nervózní. Ale věděl jsem, že to nějak dopadne, takže jsem byl v klidu. A nakonec jsme se dohodli.“

Carolina by na něm měla postavit ofenzivu. „Těším se na to. Už nejsem dvacetiletý kluk bez zkušeností, odehrál jsem v NHL pět sezon, už vím, jak to chodí a v týmu jsem dlouho. Je to pro mě výzva, což mám rád.“

„Minulý rok jsme měli tým na Stanley Cup, nevyšlo to. Letos to na papíře vypadá o něco horší, ale myslím, že se dost kluků od nás zlepšilo a můžeme hrát pořád vysoko.“ Přesto ale Nečas úplně čistou hlavu mít nemohl. „Měli jsme hodně diskuzí, bylo toho dost. Je to pořád byznys…“

„V Carolině jsem po životní stránce spokojený, líbí se nám tam. Ale pro mě je to i o hokeji. Město může být super, ale nechtěl bych hrát někde dole. Třeba v San Jose je to na život asi super, přesto se tam někteří kluci můžou trápit,“ říká Nečas.

Na čem chce v novém ročníku zapracovat? „Určitě na obraně, dostávat víc času na ledě, na konci zápasů. Aby se o mě trenér mohl opřít, když vyhráváme i prohráváme. Nejsem ve věku, kdy bych se jen udržoval. Každé léto se zlepšuju. Do další sezony budu zase o něco dál.“

Léto Nečasovi zpestřilo i pár společenských akcí s kamarády, ženil se třeba David Pastrňák, „hokejových“ svateb ale bylo víc. „Na některých jsem byl, ale to si rád držím v soukromí,“ pousmál se Nečas.

Pomohlo mu třeba zlato z MS i při vyjednávání o novém kontraktu? „Možná trošičku, ale myslím si, že v NHL tolik nedbají na mistrovství světa. Je to přece jen krátkodobý turnaj, ale jo, asi zaznamenali, že jsme hráli dobře. Určitě to mělo ohlas hlavně mezi zahraniční hráči. Všechny co znám, co tady hráli, byli nadšení. Říkali, že tady byla nejlepší atmosféra, co kdy zažili…“

„A tak doufám, že mistrovství tady bude častěji, než bylo doposud. Myslím, že to je nejlepší místo, kde to může být.“

