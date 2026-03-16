Nečas má osobák! Coby první hvězda posunul Colorado do play-off, bodl i nacvičený signál

21. března 17:00Tomáš Zatloukal
84 bodů. To je, nejspíš jen na chvilku, nové sezonní maximum Martina Nečase. Náramně šikovný forvard s osmaosmdesátkou na zádech ho stanovil díky parádnímu výkonu proti chicagským Blackhawks - blýskl se gólem a dvěma asistencemi, byl vyhlášen první hvězdou večera. Večera, který poslal Laviny po triumfu 4:1 do vyřazovacích bojů. Pro jednoho z kandidátů na zisk Stanley Cupu jde ale jen o dílčí cíl, zkušený Američan Brock Nelson se nechal hned slyšet, že Avs stojí o první místo v Západní konferenci.
Jít do tažení za hokejovým grálem z nejvýhodnější pozice, to je po zajištění účasti v play-off další úkol pro partu kolem Nathana MacKinnona.
Našlápnuto má Colorado skvěle - byť poslední dobou ukázalo pár rozpačitých výkonů, dokázalo opět zapnout. Odnesli to Černí jestřábi, kteří se octili pod palbou jako vrtulník na nepřátelském území.
Vždyť Arvid Söderblom si připsal 45 zákroků, Chicago se dostávalo opakovaně pod velký tlak.
Mohla za to, zásadní měrou, i elitní letka s MacKinnonem, Nečasem a Valerijem Ničuškinem.
Dokonalá ukázka? Stačí mrknout na úvodní gól mače, při kterém ukázalo tohle trio svou královskou disciplínu - rychlý vpád do útočného pásma a bleskovou kombinaci.
Zakončoval Nečas.
Ten pak posbíral ještě dvě nahrávky, když řadilo přesilovkové komando Lavin ve složení Makar, Nelson, MacKinnon, Nečas a Nazem Kadri.
Hlavně druhý z úderů této coloradské "gólonosné" pětky byl nádherný.
Nečas pohledem oklamal ty nejbližší bránící hráče kolem sebe a poslal kotouč MacKinnonovi, kanadská superstar pak z otočky našla svého krajana a staronového spoluhráče Kadriho. Kadri si počínal chladnokrevně - poslal puk pod horní tyčku.
Tuhle akci pilovala daná trojice na rozbruslení a precizně ji přenesla do zápasu. "Byla to krása. Perfektně sehráli natrénovanou věc, " smekl Nelson.
Nečasovi tenhle mejdan, při kterém Colorado jako první v NHL pokořilo stovku a zvětšilo svůj náskok před Dallasem na čtyři body (Stars mají odehráno stejně mačů), vynesl přepsání osobního rekordu.
Minulou sezonu, rozdělenou mezi Hurikány z Caroliny a Avs, zakončil na 83 bodech. Teď jich bude minimálně 84 (32+52), rozjeté to ovšem má český kejklíř na stovku...
"Jasně, je to skvělý pocit," povídal. "Potřebujeme takhle hrát i dál. Protože když předvádíme takovýhle hokej, tak padneme jen málokdy," míní. A dodal, že si už zase skvěle vedou oba gólmani (MacKenzie Blackwood a Scott Wedgewoodi).
Nečas by si moc přál, aby skvělé představení nebylo jen vlaštovkou. Ale návratem na vítěznou vlnu. Jak řekl Nelson, je o co hrát.