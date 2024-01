Nečas je zpět a se vší parádou. Od teď to bude jen lepší, doufá

Během pěti zápasů, které vynechal po srážce s Dmitrijem Orlovem na tréninku, měl Martin Nečas možnost se obrazně řečeno zhluboka nadechnout. A také to tak vzal. Po návratu se uvedl v plné parádě – gólem a asistencí. On sám bral návrat jako nový začátek sezony.

S čerstvými silami a osvěženým přístupem se Nečas v pátek vrhl zpět do akce. Nebyl novým hráčem, jen tím starým v nejlepší formě. Byl aktivní, střílel, chtěl se předvést. Nakonec zápas zakončil s gólem a asistencí při výhře nad Detroitem 4:2, Hurricanes vyhráli poosmé z posledních deseti zápasů.

"Je to jako nová sezona," řekl Nečas. "Tak ať je lepší."

Je nad slunce jasné, že přesně tohle Hurricanes od Nečase potřebují. Od 15. prosince neskóroval. Jeho gól byl teprve desátý v sezoně.

Otázkou, jako vždy u Nečase, je, proč takhle nemůže hrát každý večer. Ale když se mu to podaří, Hurricanes jsou úplně jiný tým. Stejně jako když hru táhne Sebastian Aho. Stejně jako když je Andrej Svečnikov zdravý.

"Takhle by to šlo," řekl trenér Hurricanes Rod Brind'Amour. "Člověk si trochu odpočine, psychicky i fyzicky. Tohle je dřina. Chvíli byl mimo, ale dnes byl rozdílovým hráčem. Byl všude. Nevím, co víc vám k tomu říct. Takovou hru od něj potřebujeme. Myslím, že předtím nehrál vůbec špatně. Ale to, co jste viděli dnes večer, to je to, čeho je schopen. Musíme ho posouvat dál."

Pokud je tohle recept na Nečase, byl to recept i pro Hurricanes. Z jejich strany šlo o vynikající zápas. Red Wings měli jen 12 střel na branku a velmi málo prostoru k útoku.

"Tohle je přesně ono. Myslím, že to byl jeden z našich lepších zápasů," řekl kapitán Hurricanes Jordan Staal. "Vždycky se soustředíme na to, abychom jim nic nedarovali, to je nejdůležitější. Myslím, že to byl ideální scénář toho, jak chceme hrát.“

